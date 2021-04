Marc Márquez fera son retour à Portimão !

Le MotoGP attendait cette nouvelle depuis près de neuf mois. Marc Márquez va faire son grand retour à la compétition, à Portimão la semaine prochaine. Son bras droit, fracturé dans une chute à Jerez en ouverture de la saison 2020, ne l'empêche plus de piloter sa Honda RC213V. Au cours d'une visite médicale, les médecins du sextuple Champion de la catégorie l'ont en effet estimé apte à reprendre le guidon dès cette semaine.

"Je suis très heureux !", a lui-même annoncé le pilote espagnol. "J'ai vu les médecins et ils m'ont donné le feu vert pour revenir à la compétition. Ces neuf mois ont été difficiles, avec des moments d'incertitude, des hauts et des bas, et désormais je vais pouvoir à nouveau profiter de ma passion ! On se voit la semaine prochaine à Portimão !"

Márquez devra retrouver le rythme sur une piste qu'il ne connaît pas en MotoGP, puisqu'il a manqué la première apparition de Portimão au calendrier l'an dernier, mais il a pu prendre ses marques sur cette même piste le mois dernier, dans le cadre de son programme de remise en forme.

La fin d'une longue convalescence

Marc Márquez a subi trois opérations sur son bras depuis sa chute au mois de juillet 2020. Une plaque a été posée et le Catalan a tenté un retour six jours après sa blessure, avant de renoncer en raison de la douleur. Ce retour précipité a de plus fragilisé la plaque, qui s'est brisée quelques jours après dans un accident domestique, nécessitant une deuxième intervention chirurgicale. C'est là qu'une convalescence bien plus longue que prévu a débuté.

Course après course, Honda annonçait l'absence de sa star sans être en mesure de fixer la moindre échéance, Stefan Bradl assurant l'intérim. Une fois la saison terminée, Márquez est passé une troisième fois entre les mains des chirurgiens pour une lourde intervention. Il a subi une greffe osseuse, avec un prélèvement sur le pelvis, et il a ensuite suivi un important traitement antibiotique en raison d'une infection. Depuis le début de l'année, la condition de Márquez s'est améliorée et au mois de mars, il a pu en peu de temps remonter sur une minimoto puis sur la Honda RC213V-S.

Márquez a piloté cette machine dérivée de sa MotoGP à Barcelone puis à Portimão, ce qui laissait espérer un retour dès le premier Grand Prix de la saison à Losail mais les médecins lui ont finalement conseillé d'attendre quelques semaines supplémentaires et le #93 n'a visiblement plus repris la piste. Le feu vert tant attendu est finalement arrivé, permettant ce retour dès le troisième Grand Prix de l'année. Márquez va entamer sa saison avec un déficit de 40 points sur Johann Zarco, leader du championnat, mais il a déjà prévenu qu'il lui faudrait du temps pour retrouver toute sa condition et son meilleur niveau.

