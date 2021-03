Marc Márquez de retour au Qatar pour finaliser sa vaccination

Peut-être s'était-il imaginé revenir à Doha cette semaine pour disputer le second Grand Prix auquel vont prendre part ses adversaires sur le circuit de Losail, mais si Marc Márquez fait son retour sur place c'est uniquement pour y finaliser sa vaccination contre le COVID-19.

Le pilote espagnol, absent des pistes depuis le mois de juillet dernier, a vu son état nettement s'améliorer depuis le début de l'année, au point que son retour soit désormais pensé comme étant très proche. Après avoir repris un entraînement plus intensif, entre VTT et roulages en piste au guidon d'une puissance Honda RC213V-S, le champion a toutefois dû renoncer aux deux premières manches du championnat, les médecins le poussant à rester prudent et patient.

Il avait toutefois de toute évidence commencé à organiser son retour dans le paddock, puisqu'il avait fait un aller-retour express à Doha il y a un peu plus de deux semaines pour y recevoir la première dose du vaccin Pfizer. Celui-ci est proposé à tous les pilotes et acteurs du championnat grâce à un accord passé entre la Dorna et les autorités qataries, l'enchaînement des essais de pré-saison et de deux Grands Prix sur place permettant d'organiser les deux injections avec, comme requis, 19 à 21 jours d'écart entre elles.

Marc Márquez a reçu la première dose de vaccin le 14 mars. Il va faire son retour à Doha cette semaine, très probablement jeudi selon ce qu'Honda a indiqué à Motorsport.com, afin de finaliser sa vaccination. Les autres pilotes ont commencé à être vaccinés à la fin des tests de pré-saison et la deuxième salve d'injections est imminente.

Lors de sa première venue sur place, le pilote Honda a, comme les autres membres du paddock, dû présenter un test PCR négatif réalisé avant son départ d'Espagne, puis en subir un autre à son arrivée à l'aéroport avant d'en attendre le résultat en s'isolant pendant une journée dans une chambre d'un hôtel réservé aux acteurs du MotoGP. Il est à présent prévu qu'il fasse un autre aller-retour express en suivant le même protocole avec une arrivée jeudi et l'injection du vaccin vendredi. Il devrait ensuite rentrer chez lui le soir même afin d'y poursuivre sa préparation, sans assister au Grand Prix de Doha pour lequel il sera remplacé par Stefan Bradl.

La prochaine étape pour Marc Márquez est fixée pour le 12 avril, date d'un nouveau contrôle médical avec les médecins qui l'ont opéré début décembre à Madrid. Il saura à ce moment-là s'il peut ou non reprendre la compétition lors du Grand Prix du Portugal, troisième manche programmée du 16 au 18 avril.

