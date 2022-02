Marc Márquez a enfin retrouvé certaines sensations

La première journée du test se déroulant à Mandalika s'est finalement achevée sur du positif après un début plutôt chaotique lié aux conditions de piste qui ont donné lieu à un drapeau rouge, une heure seulement après le lancement des hostilités.

À l'inverse d’Aleix Espargaró, qui n'a pas caché son profond désaccord avec la décision de laisser les pilotes nettoyer la piste, Marc Márquez a été l'un des premiers à ressortir des stands. "La Commission de sécurité est venue et m'a demandé ce que je pensais, si je voulais que les camions sortent et j'ai dit 'certainement pas'. Ils bougent la saleté d’un endroit à un autre", a-t-il expliqué. "La seule chose que nous devions faire c’était rouler mais, évidemment, personne ne voulait y aller. J'ai été l'un des premiers à y aller car au final c'était la seule façon de nettoyer la piste. Ils ont pris une bonne décision en nous faisant rouler 20 tours, ça nous a beaucoup aidés. La piste est devenue normale au niveau de la trajectoire."

Le pilote espagnol ne s'est pas ménagé lors de cette première journée, au point de devoir ralentir dans l'après-midi : "J'ai commencé très tôt, j'ai fait des tours, mais l'après-midi j'ai dit à mon équipe de se calmer, je ne pouvais pas continuer avec ce rythme. Je commençais déjà à me sentir fatigué. Ensuite, j'ai roulé un peu car je dois survivre aux deux prochains jours ! [rires]"

Le sourire était en effet de mise à l'heure de débriefer sa journée, et ce même si en apparence, Márquez a semblé plutôt loin du potentiel qu'il a montré lors du test de Sepang avec une 17e place au classement final, quand Pol Espargaró, son coéquipier, a terminé avec le meilleur temps. Les apparences peuvent donc être trompeuses, puisqu'il a confié avoir enfin retrouvé certaines sensations : "Aujourd'hui, c'est le premier jour où je sens quelque chose de spécial. En Malaisie, j'étais rapide mais je ne sentais pas la moto. Aujourd'hui j'ai commencé à la sentir".

Si le bilan de cette première journée est positif, l'état de santé du #93 reste une interrogation puisqu’il n’est pas encore à 100%, tout comme sa forme générale sur la moto. Absent du test de Jerez en novembre dernier, il dispose d'un test de moins que les autres et n'aura finalement roulé que cinq jours avec sa nouvelle machine au moment d’entamer le Grand Prix du Qatar début mars. "Avec une nouvelle moto et ma situation, bien sûr que j'aimerais avoir un ou deux tests en plus mais au final c'est comme ça. Il reste encore deux jours ici, nous verrons bien", a-t-il conclu.