Márquez a eu une réunion avec le numéro 2 de Honda au Mugello

Une réunion au sommet s'est tenue entre Marc Márquez et Shinji Aoyama, numéro deux de Honda, pendant le Grand Prix d'Italie. Le matin de la course, le sextuple Champion du MotoGP s'est entretenu durant 25 minutes avec le dirigeant, arrivé au Mugello par hélicoptère, dans une réunion à laquelle participaient aussi Koji Watanabe, président du HRC et Jimmy Martínez, le représentant du pilote.

Tetsuhiro Kuwata, directeur du HRC, n'était présent que pour les cinq dernières minutes, tandis que Shinishi Kokubu, directeur technique, et Alberto Puig, team manager de l'équipe officielle, n'étaient pas conviés. Márquez a ensuite préparé une course dans laquelle il a bouclé moins de sept tours, avant de chuter alors qu'il se battait pour le podium. Le #93 et Honda s'attendaient à une course difficile, qui a finalement tourné au désastre pour la marque japonaise.

Vendredi, Joan Mir a battu son record de chutes en une saison en MotoGP et a dû déclarer forfait en raison d'une fracture de l'auriculaire de la main droite. Le Majorquin devra également faire l'impasse sur le Sachsenring. Samedi, la situation s'est empirée quand Álex Rins a chuté et s'est cassé la jambe droite. Avant une seconde opération, prévue dans les prochaines heures, LCR a confirmé que son pilote ne retrouvera le MotoGP qu'après la pause estivale.

Après les forfaits de ses deux compatriotes, Márquez a connu sa septième chute d'une saison dans laquelle il n'a encore jamais vu l'arrivée de la course principale. Le Catalan a toujours su dresser un mur pour camoufler son état d'esprit, surtout dans les moments difficiles. Après la chute du Mugello, il a préféré s'enfermer avant de regagner son garage. "Je suis allé dans le camion parce que parfois vous avez besoin de respirer", a-t-il admis aux journalistes. Cette fois, il ne parvenait pas à cacher sa frustration quant au manque de réaction face à ce qui est, en théorie, l'usine la plus puissante du plateau.

Marc Márquez a connu une nouvelle chute au Mugello

La désillusion de Márquez

Au Mans, Marc Márquez avait demandé une série d'améliorations qui ne sont pas arrivées au Mugello, malgré le délai d'un mois entre les deux courses. De plus, au début du sprint, sa moto a rencontré un problème que les ingénieurs n'ont pas pu résoudre pour le lendemain, ce qui lui a encore fait perdre plusieurs places avant le premier virage.

"Il est évident que si on n'apporte pas de nouveautés, on ne peut pas les tester en piste. C'est dur de savoir ce qu'il se passe au Japon mais depuis que nous avons débuté la saison, nous avons juste reçu un nouveau châssis, et pas beaucoup plus", a confié Márquez quand Motorsport.com lui a demandé s'il pensait que Honda faisait tout son possible pour renverser une situation difficile à tenir dans la durée.

Le niveau de désillusion de Márquez à l'égard de Honda est bien plus grand que ce qui est perceptible de l'extérieur. Ses deux ans de calvaire après sa fracture du bras à Jerez en juillet 2020 sont maintenant derrière lui, tout comme l'idée qu'il avait une dette envers Honda pour avoir respecté ses décisions ainsi que leur timing, et pour ne pas l'avoir entravé dans la gestion de sa blessures et ses conséquences.

Après la quatrième opération, pratiquée il y a un an, et la convalescence puis la préparation physique qui ont suivi, Márquez n'a plus la moindre limite physique. Il l'a prouvé à chaque apparition sur la moto cette année : il a été bien placé Portugal (pole et podium dans le sprint), au Mans (deuxième sur la grille et cinquième du sprint) et au Mugello (première ligne et lutte pour le podium). "Il est prêt à gagner à nouveau et on le voit à chaque fois qu'il prend la piste. La moto ne l'est pas", souligne son entourage.

Marc Márquez

Ces derniers sont tous terrifiés par une chose : une nouvelle blessure. La combinaison de la RC123V actuelle et du style de Márquez donnent un certaine crédibilité à cette crainte, et l'intéressé ne cache pas que cette idée est également dans un coin de son esprit.

"Ce qui est inquiétant, c'est que nous chutons tous et c'est ce qu'il faut changer pour la suite. Plus on tombe, plus les chances de blessures sont élevées", a relevé Márquez, avant que nous l'interrogions sur son sentiment après sa réunion avec Aoyama. "La réunion s'est bien passée, les réunions se passent toujours bien. Maintenant on verra ce qu'il se passera", a-t-il répondu pendant que les membres de l'équipe démontaient le garage et préparaient le départ pour l'Allemagne.

Mais l'ambiance est telle chez Honda que le Sachsenring, piste sur laquelle Márquez s'est imposé à chacune de ses visites en MotoGP, ressemble plus à un piège qu'à une opportunité.