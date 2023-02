Les sacrifices et les exigences d'un Marc Márquez obnubilé par la victoire

C'est le long parcours d'un des plus grands champions des courses moto qui, durant trois saisons, a dû mettre un mouchoir sur l'esprit de compétition qui bouillonne au plus profond de lui-même. Marc Márquez a cherché à oublier ce dimanche 19 juillet 2020 où, lancé dans une course spectaculaire que seul un grand pilote de son acabit peut produire, il a connu la chute de trop. Oublier aussi ce mental de gagnant qui l'a poussé à reprendre la piste six jours plus tard, après avoir convaincu les médecins qu'en dépit d'un humérus fracturé et tout juste opéré, il était bel et bien capable d'enchaîner les pompes et pourrait reprendre le guidon de cette puissante Honda.

Après avoir enduré la gêne et la souffrance dans les moindres gestes quotidiens, une infection et trois autres opérations, Márquez semble définitivement avoir passé le cap refaisant de lui un athlète maître de son corps. Il est maintenant temps de paramétrer à nouveau son cerveau sur la performance, ou plutôt sur la gagne, seule cible qui l'intéresse. Mais pour cela il lui faut à présent corriger le tir dans l'autre domaine essentiel, sa moto, qui a dangereusement dégringolé durant ces trois ans.

"Je me trouve face à l'un des défis les plus importants de ma carrière sportive. D'abord la gloire, puis la chute et maintenant [je vais] essayer de gagner à nouveau", annonce Marc Márquez ce mercredi, en marge de la présentation officielle du team Repsol Honda.

"Lorsque l'on cesse de donner la priorité à l'aspect sportif, lorsque l'on n'est plus prêt à tout donner, alors les résultats n'arriveront jamais", explique-t-il, lui qui peut enfin regarder cette période dans le rétroviseur. "Au fil des années, j'ai sacrifié beaucoup de choses et j'ai pris des décisions personnelles et professionnelles difficiles avec pour objectif de me battre pour le titre. Mon style et ma philosophie sont toujours les mêmes que quand j'avais 20 ans. Évidemment, on gagne en expérience et il faut que je sache l'utiliser à mon avantage. Plus on a d'armes, plus on a d'options en termes de stratégie et mieux on peut gérer les situations."

À l'aube de sa 11e saison en MotoGP, toujours au sein de la même équipe, et alors qu'il vient de fêter ses 30 ans, Marc Márquez n'a plus rien à prouver à personne. Les efforts fournis depuis trois ans pour progressivement revenir au plus haut niveau pourraient l'avoir épuisé, lassé, et pourtant il l'affirme : la pression de l'enjeu lui a manqué.

"La pression, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre, et encore plus quand on a une mentalité de gagnant", concède-t-il. "La pression vous permet d'être plus concentré et vous donne quelque chose de plus, et elle m'a manqué. J'avais l'habitude de me mettre moi-même la pression pour essayer d'obtenir de meilleurs résultats."

Marc Márquez entame sa 11e saison en MotoGP et chez Repsol Honda

"L'histoire de cette équipe le dit : c'est de titres que nous devons parler", ajoute l'Espagnol, qui veut pourtant éviter de trop pousser Honda pour le moment. "Il faut comprendre quel est le moment pour mettre la pression. Il y a des moments où il faut serrer la vis pour voir une réaction. J'ai des exigences envers Honda et eux envers moi, mais il y a toujours eu un engagement sur le fait de le faire ensemble."

"L'équipe travaille pour progresser dans les domaines où l'on perd et pour maintenir nos points forts", ajoute Márquez, satisfait de voir que les choses changent. "On travaille tous dans la même direction, pour avoir une moto rapide, compétitive et sûre. Quand je suis revenu de mon opération, j'ai vu un changement de philosophie, et en Malaisie [lors du test de Sepang], ça s'est plutôt bien passé. Je ne me suis pas fait de frayeur avec des highsides."

"En Autriche [l'été dernier], on a eu une réunion très productive qui nous a permis de réagir pour 2023. À ce moment-là, il fallait faire des changements, et le HRC l'a reconnu et l'a fait. En Malaisie, la façon de travailler était différente, et c'est quelque chose auquel je dois m'adapter aussi."

Le test qui, à Sepang, a lancé la préparation du championnat a pourtant livré un résultat brut mitigé, Marc Márquez ayant lui-même souligné à quel point la version de la RC213V qu'il a testée était similaire à celle qu'il avait pilotée en novembre. Pour se plier à la réorganisation interne, avec l'arrivée de Ken Kawauchi au poste de directeur technique en provenance de Suzuki, il a aussi dû se transformer en testeur de luxe, étrennant moult solutions auxquelles, pourtant, il ne croyait pas.

Deux ans de contrat pour revenir au plus haut

Ce travail de fond doit désormais mener à des progrès supplémentaires lors du prochain test, le dernier de cette pré-saison qui aura lieu au Portugal dans deux semaines, et le #93 veut y croire. "À Sepang, j'ai croisé d'autres pilotes et d'autres motos en piste, et oui, il y a des différences, mais tant que la saison n'a pas commencé, il est difficile de mesurer leur avance. Honda travaille, et je suis sûr qu'on aura progressé d'ici à la première course", affirme-t-il. Et d'ajouter : "Je pense que si l'on travaille bien à Portimão, on fera partie des cinq favoris."

Le manque de performance de la RC213V et son absence en haut de la feuille des temps lors des essais en Malaisie ont suscité des spéculations sur un éventuel départ de Marc Márquez, étayées par les propos du pilote lui-même, qui a lancé un avertissement clair à son constructeur. Il tempère toutefois ces rumeurs et l'assure : il se projette sur les deux ans de contrat qu'il lui reste pour réussir dans la mission qu'il s'est fixé.

"On travaille très dur pendant cette pré-saison pour atteindre notre objectif, et si on n'y arrive pas, on a 2024", affirme-t-il. "On a [encore] deux ans de contrat et l'objectif sera de se battre pour le titre, de faire grandir le projet et de revenir là où l'on était."

"Honda et moi avons beaucoup de respect l'un pour l'autre, et nous savons quand il faut se dire les choses en face et quand il faut garder notre calme. Je veux qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et j'essaye de les pousser à le faire. Pour le moment, l'heure est à la patience et on doit travailler ensemble. Je suis sûr qu'on reviendra devant ensemble."

