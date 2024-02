Marc Márquez ne "sait pas encore" piloter la Ducati

Après 11 saisons passées sur des Honda, Marc Márquez doit tout réapprendre sur la Ducati de l'équipe Gresini. Au cours du test de Sepang, l'homme le plus titré du plateau reconnaissait piloter encore sa nouvelle moto "comme la Honda", avec le besoin de perdre ses automatismes. Il a identifié les choses à corriger mais n'a pas encore réussi à se les approprier.

"Petit à petit, je travaille, je me sens mieux", a expliqué Márquez. "Je suis encore trop rigide sur la moto, je ne peux pas encore jouer avec le corps comme le font Bastianini ou Martín. Pecco [Bagnaia] ne joue pas beaucoup avec son corps et il est rapide mais on verra. Je dois encore progresser en sortie de courbe, c'est là qu'on fait vraiment le temps avec cette moto, et que j'en profite totalement. Avec la Honda, c'était l'inverse. Le time attack se faisait plus sur l'entrée de courbe, avec cette moto c'est plus sur la sortie."

"C'est une combinaison", a-t-il détaillé. "Avec la Honda, on arrive super vite en courbe, pouf ! C'est la principale différence. Avec [la Ducati], il faut faire attention à certaines choses dans le time attack. Je commence aussi à mieux comprendre comment régler la moto et les techniciens commencent à comprendre comment régler l'électronique selon mon pilotage. Par exemple, sur le frein moteur, le couple, tous les pilotes peuvent partir d'une base mais ils ont chacun leur style. Il y a une bonne évolution."

Ducati avait sept de ses huit titulaires en piste à Sepang et Márquez a pu étudier leur façon de contrôler la machine, qu'il s'agisse de Pecco Bagnaia et Jorge Martín, qui se sont disputé le titre l'an dernier, mais aussi d'Enea Bastianini et son frère Álex Márquez, qui étaient au dessus du lot sur ce circuit en 2023.

"J'ai comparé les données mais plus que la moto, j'ai comparé les pilotages", a précisé Márquez. "Je cherche plus à comparer les styles de pilotage parce que j'ai compris que les motos sont différentes mais similaires. Je regarde le pilotage parce que je dois améliorer ça."

Marc Márquez

L'Espagnol était heureux de faire ce travail à Sepang, circuit qui lui pose plus de difficultés que Valence, où il a découvert la Ducati au mois de novembre. Alors qu'il avait été rapidement dans le coup sur ses terres, l'adaptation a ainsi été plus difficile en Malaisie, un exemple supplémentaire qu'il doit encore gagner en automatismes, avec pour objectif d'être autant en osmose avec sa moto que peut l'être Martín.

"Valence est une piste très spéciale pour moi. Même le dimanche à Valence, je jouais le podium, la victoire, avec la Honda. C'est une piste où je roule bien. Je sais que c'est [à Sepang] que l'on verra la réalité et je suis content de notre évolution. Naturellement, comme je l'ai déjà dit, on doit réussir à [être à ce niveau] plus vite, comme Martín l'a fait le premier jour. Poum poum, et il était une seconde devant tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il sait comment piloter la moto. Je ne le sais pas encore."

L'exemple Lorenzo chez Ducati

Changer de marque après avoir disputé une grande partie de sa carrière sur une même moto, c'est un défi que s'est lancé Jorge Lorenzo en 2017, quand il a rejoint Ducati après neuf ans chez Yamaha. Sur une Desmosedici alors plus difficile à manier qu'aujourd'hui, il avait eu besoin d'un an et demi avant de retrouver la victoire. Márquez ignore combien de temps lui prendra son processus d'adaptation mais ne veut pas se précipiter.

"Il faut du temps pour arriver à [piloter la moto avec l'instinct]. Quand Jorge Lorenzo est arrivé chez Ducati, au début tout le monde disait 'Il ne va pas s'adapter, il est loin' puis il a commencé à gagner des courses en cours de saison [en 2018]. On ne sait pas. Par exemple, l'an dernier mon frère n'a pas très bien débuté et dans la dernière partie de la saison, il était rapide. On verra si j'arrive à atteindre le top niveau."

"C'est sûr que le niveau est là mais ce n'est pas suffisant. Pour être plus rapide, il faut être en piste et faire ce que j'ai fait pendant ces trois jours [à Sepang] : rouler, rouler, rouler. Par exemple, l'un des soucis que je pourrais avoir dans les week-ends de course, c'est qu'avec la Honda, en deux relais j'étais déjà dans les temps. Au cours de ces trois jours, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire de bons chronos. C'est possible durant un test mais pas pendant un week-end de course. Maintenant, je dois comprendre comment faire de bons chronos plus vite."

Marc Márquez

Márquez peine à comparer Honda et Ducati

Marc Márquez doit aussi s'habituer à travailler dans un nouvel environnement de travail, très différent du cocon qu'il s'était construit chez Honda. En rejoignant Gresini, il a abandonné la quasi totalité des membres avec qui il coopérait depuis de longues années, et même depuis le Moto2 pour une partie d'entre eux.

En plus de son équipe technique à découvrir, les ingénieurs auxquels il fait face ne sont plus japonais mais italiens. Ces dernières années, beaucoup de choses ont été dites entre les mentalités associées aux deux cultures, la prudence et le conservatisme pour les premiers, et une plus grande audace pour les seconds. Márquez refuse d'entrer dans ce débat et assure que les principaux changements qu'il a constatés venaient du fait que Gresini est une équipe indépendante.

"Plus que les Italiens ou Japonais, c'est usine ou pas usine. Dans une usine, on a beaucoup de choses à tester et il faut comprendre comment piloter, il faut être très concentré parce qu'il faut être très précis dans les commentaires puisqu'ils serviront au développement de la moto. Maintenant, c'est une situation différente. Je pilote et je me concentre plus sur l'apprentissage du pilotage de cette moto."

"Avec les techniciens, même avec les mécaniciens, les informations ne sont pas aussi fluides parce que j'ai passé 11 ans dans mon ancienne équipe. Évidemment, Honda est Honda, c'est le HRC, donc j'ai un grand respect pour eux."

Relancé sur le sujet, Márquez a assuré ne pas être véritablement en mesure de comparer Honda et Ducati, mais une équipe officielle et un team indépendant : "Encore une fois, c'est la culture japonaise dans une équipe d'usine, et c'est une équipe privée, familiale, avec une culture italienne. C'est totalement différent mais au final, il n'y a qu'une méthode de travail, qu'une façon d'être précis et de planifier le test si on veut se battre devant. Il faut que tout soit bien organisé."