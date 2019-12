Marc Marquez a littéralement dominé le MotoGP ces dernières années. Le pilote espagnol a porté son compteur à huit titres, et espère égaler, dans la prochaine saison, Valentino Rossi au nombre de championnats du monde remportés.

L'Espagnol a accordé une longue interview au mensuel RACC, qui l'a toujours soutenu. Le talent de Cervera nous a expliqué ses motivations : "Je cours pour gagner et divertir les gens, cela me motive à courir tous les dimanches".

Marquez explique également quand il s'est rendu compte qu'il pouvait vivre de cette passion : "J'y ai pensé quand j'ai gagné le Championnat du Monde 125cc ou après le GP du Portugal, quand j'ai gagné en revenant de la dernière place. Au cours de ces semaines, j'ai réalisé que je pouvais me consacrer professionnellement à cette passion et me lancer en MotoGP".

Parmi les nombreux souvenirs heureux, il y a une année en particulier que le pilote espagnol n'aime pas rappeler : 2015. Lors de cette saison, entre les chutes et les affrontements sur, et en-dehors de la piste, il n'y a pas grand-chose à garder pour lui.

Marquez évoque ainsi cette saison particulière : "En pensant à ce que j'aurais pu faire mieux, si je pouvais revenir en arrière, bien sûr, je changerais certains aspects de ma saison 2015. J'ai chuté dans beaucoup de courses. J'aurais pu être plus conservateur dans certaines courses, mais mon style de pilotage est un peu agressif. À mon avis, un champion devrait aussi savoir réfléchir quand il est sur sa moto. Quant à mon futur grand rival, je pense que Fabio Quartararo est potentiellement un futur champion".