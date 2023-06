Márquez : "Je souffrirai encore plus dans la course longue"

Marc Márquez s'est élancé depuis la deuxième position sur la grille de départ après des qualifications aussi réussies qu’ayant fait parler d’elles, alors qu’il avait réalisé son temps en prenant la roue du poleman, Francesco Bagnaia. Si l’Italien est demeuré en tête de la course sprint pour s’imposer et prendre de précieux points dans la défense de sa couronne mondiale, Márquez a de son côté progressivement reculé dans la hiérarchie.

La longue et rapide piste toscane ne lui a laissé aucune chance et au fil des onze tours de course. Le pilote Honda n’a guère de grandes attentes pour la course du jour après avoir précisément souffert en course courte : Márquez ne s'attend pas à une amélioration puisqu'elle sur une distance de course deux fois plus longue.

"Si j'ai souffert dans la course courte, je souffrirai encore plus dans la course longue", a-t-il ainsi résumé. "Dans la ligne droite, le moteur ne pousse pas assez, et dans la course longue, avec plus de tours, je souffrirai davantage. Plus il y a de tours, plus on souffre. D'autant plus que je fais beaucoup d'efforts physiques… Donc si le sprint a été long pour moi, la course de dimanche sera encore plus longue. Je ne roule pas confortablement, ce n'est pas équilibré par le fait d'avoir plus de tours. Au début de la course, j'avais l'impression de pouvoir les suivre, mais quand le pneu commence à se dégrader, ce que je gagne en freinage et en virage au début, je le perds par la suite", a déclaré le pilote n°93.

Après avoir abandonné le châssis Honda au Mans au profit du nouveau châssis Kalex, Márquez a de nouveau travaillé avec les deux samedi.

"Aujourd'hui, j'ai de nouveau travaillé avec le châssis, mais le drapeau rouge du matin ne m'a pas permis de tester l'ancien correctement et je suis revenu au nouveau [Kalex]. Mais à l'avenir, j'essaierai à nouveau le châssis du début de saison, car je pense qu'il a des points positifs et qu'il faut bien le valoriser".