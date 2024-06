Le titre 2025, unique ambition de Márquez : "J'ai un plan en tête"

L'arrivée de Marc Márquez dans l'équipe Ducati officielle est le fruit de jeux de pouvoir, qui ont poussé Jorge Martín chez Aprilia et devraient voir Enea Bastianini piloter une KTM. Mais pour l'octuple Champion du monde, elle représente peut-être la dernière brique dans sa renaissance et son retour au sommet après les douloureux épisodes qu'il a vécus depuis 2020.

Entre sa grave blessure au bras il y a près de quatre ans et les difficultés croissantes de Honda, Márquez a craint d'être sur le déclin et devait faire un choix entre dire stop, ou se donner toutes les chances pour se relancer. Il a opté pour la deuxième option et s'est lancé dans un nouveau défi en pilotant la Ducati cette année.

Márquez a d'abord accepté de le faire chez Gresini, avec la moto de la saison passée, mais il savait que ce ne serait qu'une étape de transition. Voyant les performances au rendez-vous, il a fait de la place dans le team Ducati d'usine sa priorité et l'a obtenue. Pas le point final de son ascension à ses yeux, mais une étape de plus vers son rêve de décrocher un septième sacre en MotoGP.

"L'an prochain, il faudra se battre pour le titre", a annoncé Márquez à la radio Cadena SER, à qui il a accordé sa première interview après sa signature chez Ducati. L'Espagnol a dévoué ces derniers mois à cet objectif : "Cette année, j'ai pris une décision très importante, quitter l'équipe Repsol Honda, l'équipe de ma vie. C'était dur émotionnellement, mais je pensais à la compétition et à ma carrière, et je visais des résultats pour retrouver la motivation. Il faut du courage et de l'envie parce qu'on s'expose à tout, à la critique et aux louanges quand on monte sur la moto la plus rapide."

"Je voulais le faire parce que sinon, ma carrière n'aurait pas duré très longtemps. Après la blessure, je n'ai pas eu de résultats pendant quatre ans et c'est difficile de garder la confiance et la motivation, peu importe ta force mentale. J'ai un plan en tête et pour le moment ça se passe bien."

Tout se passait à l'envers pour Marc Márquez jusqu'à l'été 2023 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez affirme qu'il n'a "pas eu peur" après sa blessure mais qu'il a "perdu confiance" au fil des ans. Le GP d'Allemagne a peut-être été le point le plus bas l'an dernier : habitué à dominer cette épreuve, il y a enchaîné les chutes en juin 2023, pour finalement déclarer forfait. Sur une Honda alors rétive, il a revu son approche pour renouer avec la confiance, un processus qui s'est complété sur la Ducati cette année.

"Quand tu n'a pas confiance, tu es rigide et tu n'es pas relâché. Quand ton corps passe en mode défense, tu es de moins en moins relâché et tu n'es pas bien placé sur la moto. C'est comme un attaquant qui n'a pas confiance [en football]. L'été dernier, j'ai réussi à sortir de cette boucle en changeant ma mentalité, j'ai dédié la deuxième partie de la saison à ça, pour reconstruire cette confiance."

Márquez "dans la lutte" mais pas encore assez constant

Marc Márquez n'aura peut-être pas à attendre son arrivée dans l'équipe Ducati officielle, en 2025, pour avoir une chance de renouer avec le titre mondial. Après le premiers tiers de la saison, il a 35 points de retard sur Jorge Martín, l'actuel leader, et 17 sur Pecco Bagnaia, son futur coéquipier. Le titre semble jouable malgré une moto d'ancienne génération mais Márquez estime aussi devoir gagner en régularité au premier plan.

"Cette année, nous sommes dans la lutte. Il faut améliorer des choses, au Mans et à Montmeló j'ai fait des remontada comme le Real Madrid, mais ça arrive une fois, on ne sauve pas tout un championnat. Pecco et Martín, par exemple, n'ont pas eu de défaillance. On fait un bon travail, on fait de notre mieux avec ce que l'on a. Et ce que l'on n'a pas d'un côté, on essaie de le compenser en redoublant d'efforts."

Je pense que la 60e [victoire] arrivera cette année. Quand ? Je ne sais pas, mais j'ai appris à ne pas en faire une obsession, parce que c'est là que l'on chute.

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Avant de songer au titre, Márquez veut surtout retrouver une victoire qui lui échappe depuis le GP d'Émilie-Romagne 2021, le jour où Fabio Quartararo a décroché son titre il y a deux ans et demi : "Je pense que la 60e [victoire] arrivera cette année. Quand ? Je ne sais pas, mais j'ai appris à ne pas en faire une obsession, parce que c'est là que l'on chute. Attendons que ça arrive. Et pour le championnat, eh bien, il faut que la victoire arrive d'abord, parce que c'est difficile sans victoires."

Le retour au sommet de Márquez semble en tout cas en marche : "On a établi un plan et une stratégie et on verra où cela nous mènera."