Márquez : Je suis tombé quand je pensais avoir fait le job

Pour la première fois de sa carrière dans la catégorie MotoGP, Marc Márquez ne sera pas au départ d'une course, ce dimanche après-midi. Ce forfait vient s'ajouter à son zéro pointé du premier Grand Prix, le plaçant dans une position délicate dès l'entame du championnat à la suite d'une lourde chute dont il paye le prix fort.

Parti à la faute deux fois pendant la première course de la saison, alors qu'il affichait indéniablement un rythme supérieur à celui de la concurrence, le pilote espagnol nourrit peu de regrets, cependant il a bien mis à profit les quelques jours mouvementés qui se sont écoulés depuis pour faire son auto-critique.

"Je regrette seulement la première erreur que j'ai faite dimanche, quand je suis sorti de la piste", explique-t-il à DAZN. Passé en tête de la course dans le troisième tour, il avait effectué un passage hors piste, sauvé de main de maître, deux boucles plus tard. Commençait alors une remontée à un rythme effréné, qui lui a permis de passer de la 16e à la troisième place en l'espace de 16 tours. C'est là que sa course allait s'arrêter.

"J'ai pris beaucoup de plaisir sur la moto. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ! Bien sûr, après mon erreur et le gros sauvetage que j'ai fait, ça a été une course étrange, mais je me suis beaucoup amusé sur la moto, je me sentais vraiment très bien", sourit le pilote Honda, auteur d'un véritable festival dimanche dernier.

"L'erreur est arrivée quand je me suis dit 'OK, le job est fait'. Je suis arrivé là, j'étais déjà derrière Viñales et je me suis dit que le job était fait. Quartararo, c'était impossible en quelques tours, [son avance était de] cinq secondes", souligne-t-il, contredisant une nouvelle fois l'avis de son team manager après l'avoir déjà fait mentir quant à la valeur qu'aura le championnat s'il est remporté par quelqu'un d'autre.

Focalisé sur une deuxième place qui était donc à sa portée, Márquez explique s'être relâché, et c'est là qu'il s'est fait piéger. "J'étais déjà en train d'assurer, j'avais changé la cartographie, mais c'est la moto", indique-t-il. "Je me suis dit que j'allais juste suivre [Viñales] et le passer à fin. Et c'est là que je me suis envolé. Dans ce virage, la seule différence est qu'à chaque tour, je coupais à l'intérieur, et dans ce tour, je n'ai pas coupé, j'ai juste touché la ligne blanche et tout à coup, les deux roues, non seulement l'arrière mais aussi l'avant, ont lâché et voilà."

"C'est une erreur, bien sûr parce que je suis tombé, mais c'est quelque chose qui peut arriver en course, il faut juste en tirer des enseignements", souligne le champion espagnol. "J'ai fait des erreurs dans ma carrière sportive et j'en referai, on apprend de tout. Je me suis beaucoup amusé pendant la course et c'est ce que j'ai dit à l'équipe quand ils sont venus me voir."