Le coup de chaud de Marco Bezzecchi

L.B., Valence - Le Grand Prix de Valence se classe généralement dans la moyenne haute des épreuves marquées par le plus grand nombre de chutes au cours de la saison, la fraîcheur glaciale des matinées n'y étant bien souvent pas étrangère, et cette année encore il s'inscrit bel et bien dans cette lignée. Quarante-quatre chutes ont déjà été comptabilisées en deux jours, dont 21 rien que pour la catégorie MotoGP. Les EL3 ont la palme avec huit accidents, dont une moitié dans le virage 4, le premier droite du circuit.

C'est un peu plus loin, dans le virage 7, que Marco Bezzecchi s'est fait piéger samedi matin, et à première vue pas à cause de la fraîcheur. Le pilote VR46 a subi une très grosse chute dès les premiers instants de la séance, dans laquelle il a effectué des roulés-boulés à grande vitesse. À peine le temps d'encaisser le choc qu'il lui a fallu se relever sans tarder alors que sa moto prenait feu.

"J'étais allongé au sol, pas parce que j'avais mal mais parce que j'avais [roulé] tellement de fois que j'étais étourdi, alors je ne voulais pas me lever et ensuite tomber. J'ai donc attendu un petit peu, et dès que j'ai entendu le feu, l'adrénaline m'a remis parfaitement en forme !", explique le pilote italien.

"J'ai eu un peu peur parce qu'elle a brûlé longtemps", ajoute-t-il, en profitant pour faire la lumière sur l'incident qui a suivi, lorsqu'il a bousculé l'un des commissaires arrivés sur place un extincteur à la main, qu'il trouvait trop lent pour intervenir. "C'est aussi pour ça que j'ai été un peu en colère avec le commissaire. Mais, évidemment, il a fait de son mieux en courant de si loin."

"Sur le moment, j'avais peur à cause de la chute et aussi à cause de la moto qui brûlait. Il y avait deux [autres] commissaires qui étaient là alors si la moto avait explosé, ça aurait été dangereux pour tout le monde. Mais le commissaire a été très gentil, il a dit qu'il avait essayé de courir plus vite !", poursuit Bezzecchi, le seul à avoir été piégé dans ce virage depuis le début du week-end. "Malheureusement, ça n'est pas un endroit habituel pour tomber, et les commissaires étaient positionnés avant et bien après. Je suis tombé à un endroit où, normalement, on ne tombe jamais."

Revenu sur place pour présenter ses excuses au commissaire concerné, Marco Bezzecchi peut sourire de l'incident qui lui a, certes, coûté une amende de 1000 € pour son comportement mais ne lui a causé aucune blessure. "Je suis un peu cabossé. Pas à 100%, mais pas moins de 90% !", assure-t-il, lui qui porte déjà depuis le début du week-end un bandage au poignet droit pour s'être fait mal à un tendon... en dormant.

Quant à la cause de cet accident à grande vitesse, il n'est pas en mesure de l'expliquer pour le moment. "Sur les images, on dirait que c'est l'avant et tout le monde me demande si j'ai perdu l'avant, mais j'ai perdu un petit peu l'arrière et dès que j'ai coupé les gaz en l'entendant, l'arrière a glissé encore plus et m'a envoyé dans les airs", décrit-il. "On n'a pas compris la raison. On va essayer d'analyser les données plus en profondeur pour voir si j'ai peut-être fait une manœuvre différente de la normale. Ça n'a pas l'air, mais on va essayer de le comprendre."

"C'était très étrange. Sur les données, on n'arrive pas vraiment à voir une raison particulière à cette chute. J'ai perdu l'arrière en étant pratiquement en ligne droite, dès que j'ai enclenché la cinquième, et la moto… woop ! Elle m'a envoyé en l'air. Je ne poussais pas, j'étais dans mon tour de sortie et je ne m'y attendais pas du tout. J'ai été vraiment surpris. Mais heureusement, mis à part la moto qui est vraiment endommagée, tout va bien."

Une fois revenu en piste, le pilote VR46 a subi une autre chute, cette fois dans le virage 6, l'un de ceux (avec le virage 2) qui totalisent le plus grand nombre d'incidents depuis le début du week-end. "Je suis encore tombé pour essayer de faire un bon tour. Ma confiance dans l'avant n'était pas très bonne", admet-il, peu à l'aise depuis le début du week-end et finalement 18e sur la grille de départ.

"On a un peu progressé dans l'après-midi, mais en partant de si loin, ça n'a pas été suffisant. J'ai fait un bon tour mais on est encore un peu loin. Je ne suis pas trop inquiet, mon rythme n'est pas trop mauvais, certes pas pour me battre pour les premières places, malheureusement, mais je pense que je peux faire quelques dépassements pendant la course. On va aussi essayer quelque chose d'autre et on verra ce que j'arrive à faire."