Bezzecchi : un GP difficile à Jerez dans la lignée de qualifs manquées

Marco Bezzecchi a connu un Grand Prix des plus compliqués à Jerez. Mal qualifié, puis emmené au tapis au départ de la course sprint, il a poursuivi son week-end avec de douloureux hématomes sur le côté gauche du corps. Il a malgré tout réussi à empocher un point samedi et semblait en passe d'obtenir un autre top 10 dimanche quand il est tombé, seul cette fois et sans se blesser.

Cette chute, il en a immédiatement accepté la responsabilité. "C'est une erreur que j'ai faite", a-t-il expliqué. "J'ai freiné un petit peu plus tôt qu'au tour précédent et j'ai perdu l'avant. Je me sentais enfin mieux parce que j'avais passé Álex Márquez. J'avais eu besoin de pratiquement toute la course pour faire deux dépassements et dès que je l'ai enfin passé, j'ai fait mon meilleur tour. Je voulais combler un peu mon retard [sur Maverick Viñales] et lui échapper surtout, mais j'ai malheureusement fait une petite erreur."

"Ça a été un week-end difficile pour moi, mais c'est comme ça", a admis le pilote VR46 au site officiel du MotoGP. "Dans l'ensemble, je me suis senti assez bien ce week-end, j'étais rapide. Malheureusement, j'ai un peu loupé mes qualifs en n'allant pas en Q2. Après, tout devient très, très difficile parce que c'est toujours dur de partir de derrière et la température des pneus grimpe beaucoup. J'ai eu de bonnes sensations mais je n'ai malheureusement pas obtenu le résultat qui aurait été possible."

En n'ayant sauvé qu'un point, alors que Pecco Bagnaia a réalisé un week-end quasiment parfait, Marco Bezzecchi a été dépossédé des commandes du championnat par son compagnon d'entraînement. Pas de quoi l'inquiéter tant il s'était peu intéressé à ce statut qui lui est tombé dessus avec sa victoire en Argentine. "Je n'ai jamais tellement regardé le classement. Alors mis à part ça, ce week-end en général est surtout dommage pour moi. Mais il y a Le Mans et encore beaucoup de courses, alors on va essayer de rebondir et d'être forts."

Marco Bezzecchi a multiplié les essais de départ pendant le test post-course

Le pilote VR46 a tout de même quitté Jerez avec le sourire, après avoir signé le meilleur temps de la journée de test post-course, lundi. Un chrono qui révélait un time attack parfaitement réussi plus qu'une quelconque évolution intéressante sur sa Ducati, une spec de 2022.

"J'avais un pneu neuf, mais la piste est mieux que pendant le week-end. La moto était la même. J'aurais déjà pu faire ça pendant le week-end de course mais j'ai malheureusement eu plus de complications. Aujourd'hui, c'était un peu plus facile, c'est tout", a-t-il indiqué lundi soir.

Avant cela, il a dédié sa journée à chercher à améliorer sa sortie de grille, une des phases devenues les plus critiques. "Je voulais faire beaucoup d'essais de départ parce que, franchement, j'ai beaucoup de mal au départ, et ce depuis le début de ma courte carrière MotoGP. Parfois je prends un bon départ mais je ne comprends pas très bien pourquoi, et la plupart du temps j'en fais un mauvais, et je ne comprends pas non plus pourquoi !"

"Alors j'ai pris cette journée comme un test pour mes départs. On a essayé de faire des changements dans la façon dont je relâche l'embrayage ou pour que la moto m'aide à mieux partir", a-t-il expliqué. "J'ai fait, genre, trente départs et les sept derniers étaient meilleurs ! On est parti de très loin et j'ai progressé. J'avais des sensations positives à la fin."

L'accident du départ "difficile à éviter"

Déjà touché par l'accrochage du sprint, Marco Bezzecchi a été impliqué dans le gros accident survenu au premier tour de la course principale, dimanche, dans lequel Fabio Quartararo et Miguel Oliveira sont tombés. Placé à l'intérieur du virage et devant ses deux adversaires, il a expliqué avoir senti le choc mais réussi à rester sur ses roues.

"Franchement, en ce qui me concerne, j'ai juste senti quelqu'un me heurter. Je l'ai senti, mais ça n'était rien de dingue", a-t-il expliqué, ne souhaitant pas accabler Quartararo, qui a été pénalisé. "Pour moi, c'était une situation un peu difficile à éviter. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était freiner un petit peu plus tôt parce qu'il était au milieu, entre moi et Miguel d'après ce que j'ai vu. [...] Mais c'était difficile parce qu'il n'y a pas tellement de place. C'est une erreur qui peut arriver, je ne veux rien dire sur Fabio."

Comme tant d'autres, le pilote italien a tenu à rappeler à quel point les places gagnées dans les premiers virages sont devenues aujourd'hui décisives : "Je ne connais pas la raison [de cet accrochage], c'est difficile de trouver une raison spécifique à ça. Au final, tout le monde se bat pour la même chose, on veut tous gagner alors on se bat pour ça, et les premiers tours sont maintenant très importants. Les quatre premiers virages sont décisifs pour la course aujourd'hui. Par exemple, au deuxième départ j'ai été un petit peu plus prudent et j'ai complètement ruiné ma course. Donc c'est normal d'avoir parfois ce genre de chutes."