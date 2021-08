Marco Bezzecchi sur le point de signer avec le team Petronas

Maverick Viñales a fait exploser le marché des transferts en annonçant son départ de Yamaha en fin de saison, un an plus tôt que prévu. La place libérée chez le constructeur d'Iwata devrait revenir à Franco Morbidelli, afin de reformer le duo des saisons 2019 et 2020 dans le team Petronas, et ce dernier devrait avoir deux nouveaux pilotes la saison prochaine puisque Valentino Rossi pourrait prendre sa retraite ou rouler pour sa propre équipe, VR46, une annonce sur son avenir étant prévue pour ce jeudi.

La priorité du Sepang Racing Team était de recruter Raúl Fernández, auteur de spectaculaires débuts en Moto2 cette année, mais KTM a tout fait pour conserver sa pépite dans ses rangs et selon nos informations, il s'est engagé avec l'équipe Tech3. Une annonce est imminente pour le voir confirmé aux côtés de Remy Garder, déjà son coéquipier cette année et qu'il devance au championnat.

Le team Petronas s'est donc tourné vers un autre pilote du Moto2, Marco Bezzecchi, et selon les informations de Motorsport.com, un accord a été trouvé entre le pilote italien et l'équipe satellite de Yamaha. Depuis plusieurs mois, le nom de Bezzecchi était évoqué chez VR46, dont il porte les couleurs en Moto2, et l'intéressé ne cachait pas qu'il hésitait entre les deux équipes pour faire ses débuts dans la catégorie reine.

"Avant toute chose, je suis super content. Quand on est en Moto2, on est proche d'un passage [en MotoGP], mais on sait aussi à quel point il est difficile d'y arriver. Avoir deux offres, c'est vraiment une super chose", a récemment déclaré Bezzecchi à GPOne. "Bien entendu, il s'agira d'un choix difficile à faire, parce qu'il faut se sentir prêt."

La décision de celui qui occupe la troisième place du championnat Moto2 de finalement s'engager avec le team Petronas renforce le flou autour du projet VR46. Luca Marini, qui dispute sa première saison en MotoGP avec le team Avintia cette année, devrait bien rejoindre la formation de son demi-frère Valentino Rossi et il n'est pas impossible qu'il fasse équipe avec lui. La conférence de presse prévue ce jeudi permettra de savoir de quoi serait fait l'avenir du vétéran du plateau.