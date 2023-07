Les manœuvres de VR46 pour que Bezzecchi ne file pas chez Pramac

Au cœur d'un mois de juillet sans aucune course au programme, le MotoGP est surtout animé par le marché des transferts. Indépendamment du cas de Marc Márquez, occupé à réfléchir à un hypothétique départ de Honda, l'attention se porte surtout sur Marco Bezzecchi, sensation de la saison 2023.

À 24 ans, le pilote VR46 a frappé les esprits avec ses deux succès le dimanche, en Argentine et en France, et un le samedi, aux Pays-Bas. Des performances complétées par une régularité avec des podiums dans la moitié des huit courses disputées et la troisième du championnat, à seulement un point de Jorge Martín et 36 de Pecco Bagnaia. Lorsque la saison reprendra à Silverstone, on saura peut-être si Bezzecchi disputera la campagne 2024 dans son équipe actuelle ou s'il rejoindra Pramac.

Jusqu'à cette année, porter la combinaison de la structure de Paolo Campinoti ne pouvait être synonyme que de progression sur tous les plans, surtout quand on prend en compte le fait qu'il s'agit de l'équipe satellite la plus soutenue par son constructeur, Ducati en l'occurrence. La marque de Borgo Panigale qualifie même son client de deuxième équipe d'usine en raison des ressources qui y sont injectées. De nombreux ingénieurs travaillant auprès de Jorge Martín et Johann Zarco, à commencer par leurs chefs mécaniciens Daniele Romagnoli et Massimo Branchini, sont payés par Ducati.

Mais VR46 veut se renforcer et cela pourrait contribuer à réduire l'influence de Pramac dans le giron de la marque, ou au moins rééquilibrer un peu plus la situation en faveur de l'équipe de Valentino Rossi. Ce changement de statut est l'un des arguments mis en avant par Uccio Saluai, directeur de VR46, pour retenir Bezzeechi. "Nous voulons progresser et Pramac reste un rival direct", a confié le proche de Rossi à Motorsport.com. "Si Marco le souhaite, notre priorité est de le conserver."

Marco Bezzecchi

Bezzecchi a plusieurs points communs avec Rossi, à commencer par son approche de la compétition et de l'importance qu'il donne à son entourage. Il y a des vases communicants évidents entre la VR46 Riders Academy et l'équipe VR46, la plupart des personnes avec qui il s'entraîne au quotidien étant également à ses côtés sur les circuits. En ce sens, Mattei Flamigni, ancien coach de Rossi et désormais chef mécanicien de Bezzecchi, joue un rôle fondamental dans la progression du #72.

En signant chez Pramac, Marco Bezzecchi serait confronté un nouvel écosystème et devrait découvrir de nouveaux individus, ce qui pourrait troubler sa tranquillité d'esprit. Ducati a conscience de l'importance d'avoir un Bezzecchi bien entouré pour qu'il puisse exprimer son talent. "Nous pensons qu'il n'est pas encore prêt à s'embarquer dans une aventure en solitaire, sans sa famille", nous a précisé le constructeur, qui cherche encore comment associer toutes les pièces du puzzle pour 2024.

La moto utilisée au cœur des discussions

Bezzecchi a confié son espoir de rester chez VR46... tout en obtenant une machine de dernière génération qu'il n'a pas aujourd'hui. "Je suis content de cet intérêt de Pramac mais mon plan serait de rester dans cette équipe, peut-être avec un traitement d'usine", a récemment précisé Bezzecchi sur le site officiel du MotoGP. "Si je dois quitter [cette équipe] satellite, j'aimerais que ce soit pour une équipe d'usine ; si je dois rester dans une équipe satellite, je préfère continuer ici."

Pour son arrivée en MotoGP en 2022, VR46 disposait de deux motos différentes, une vieille d'un an pour Marco Bezzecchi et l'autre de la saison en cours pour Luca Marini. Les deux pilotes ont le modèle 2022 cette année et dans un premier temps, Ducati prévoyait de confier une GP23 aux deux pilotes VR46 en 2024. Conserver cette formule permettrait à l'équipe d'économiser 800 000 € par rapport à l'investissement à consentir pour avoir une moto plus récente.

Marco Bezzecchi

Ducati a préféré passer de cinq motos de dernière génération à quatre cette année et il serait possible de maintenir cet équilibre en ne confiant qu'une GP24 à Pramac l'an prochain, pour Martín, tandis que le second pilote de l'équipe, qu'il s'agisse de Zarco ou d'un autre, roulerait sur une GP23. Ce scénario serait idéal pour VR46, qui se sent désormais capable de tirer le meilleur d'un moto plus récente. "L'équipe est prête à faire rouler une GP24 parce que nous avons plus d'expérience", a estimé Salucci. "L'an dernier nous avons eu un peu plus de mal avec Luca mais maintenant nous sommes prêts."

Ducati semble prêt à fournir à Marco Bezzecchi sa Desmosedici la plus évoluée mais en posant ses conditions. Il faut d'abord prendre en compte l'accord liant VR46 au constructeur, qui court jusqu'à fin 2024. Ducati souhaite naturellement garantir la présence de Bezzecchi sur l'une de ses machines à long terme et ce même si VR46 devait s'engager avec une marque rivale en 2025. Un passage de l'équipe chez Yamaha serait certes surprenant eu égard aux performances actuelles de la M1, mais cette possibilité n'est pas à exclure en raison des liens entre Rossi et la marque japonaise, dont il est devenu ambassadeur cette année.

Ducati pourrait ainsi offrir un contrat de pilote d'usine à Bezzecchi pour s'assurer de le conserver en cas de changement de moto chez VR46. Ce scénario a du sens puisque Ducati n'a que quatre pilotes directement sous contrat actuellement, ceux de son équipe officielle et ceux de Pramac, depuis le départ de Jack Miller pour KTM. La "place" laissée libre par l'Australien pourrait donc revenir à Bezzecchi.