Marini au sol après un contact : "Martín n'aurait pas dû se trouver là"

Samedi soir, au Red Bull Ring, on parlait plus des œuvres de Jorge Martín que de la domination implacable de Pecco Bagnaia, vainqueur impeccable de la course sprint. Tandis que les commissaires décortiquaient l'incident du premier virage avant, enfin, de pénaliser l'Espagnol, chacun y est allé de son commentaire et rares ont été ceux à défendre le pilote Pramac.

Mais dix minutes après ce carambolage qui avait entraîné la chute de trois pilotes, Jorge Martín a réalisé une autre manœuvre très critiquée, celle de dépasser de façon assez abrupte Luca Marini. Lancé dans une folle remontée, l'Espagnol qui partait 12e a arraché la troisième place au pilote VR46 dans le septième tour. Seulement, celui-ci ne s'en est pas remis, tombé dans un contact avec la Ducati GP23.

La parole de Luca Marini était donc doublement attendue sur ces faits, lui qui porte souvent des analyses très justes sur les événements. Cette fois, l'Italien a avant toute chose voulu pointer du doigt le temps de réaction des commissaires, qui ont décidé de juger l'accrochage du départ après la course et non pendant, comme l'ont été d'autres incidents.

"Par rapport à cela, je pense que le problème c'est qu'encore une fois, on ne sait pas très clairement pourquoi et dans quels cas les commissaires prennent les décisions concernant les pénalités. Car, de mon point de vue, Jorge n'aurait pas dû se trouver là à ce moment-là, après l'incident survenu au premier virage, qui était plus dangereux que ce qui s'est passé avec moi", a estimé Luca Marini lorsqu'il a été interrogé sur son propre contact avec l'Espagnol, survenu sept tours plus tard.

"Avec moi, c'était juste de la malchance parce que son pied a touché mon guidon et je suis tombé. Évidemment, il ne voulait pas que je tombe. J'essayais juste de prendre une trajectoire plus large et d'éviter tout contact, et je pense que c'était pareil pour lui car personne ne veut se rentrer dedans, jamais, parce qu'on sait que ce sport est dangereux et aussi parce qu'il y a chaque fois de lourdes pénalités pour ces manœuvres."

Parti sixième, Luca Marini occupait la troisième place quand il est tombé.

"Donc ce qui s'est passé après le premier virage est étrange, que les commissaires n'aient pas pris de décision alors qu'ils l'ont fait très rapidement pour Fabio en lui infligeant une pénalité long-lap. Je pense que ce qui s'est passé dans le premier virage nécessitait peut-être une pénalité et, ensuite, l'incident avec moi n'aurait pas eu lieu."

"À ce moment-là, Jorge a commis une erreur au freinage du premier virage. Chaque fois qu'on freine au premier virage d'une course, c'est un moment difficile, pour moi aussi et pour tout le monde. Alors il est important d'éviter toute chute à ce moment précis. À partir du moment où ce genre de choses arrive, les commissaires doivent être prêts à analyser la situation de la meilleure façon possible afin de faire en sorte que la course soit juste pour tout le monde et qu'elle se poursuive de la meilleure façon possible."

Martín pense être "un pilote vraiment propre"

Jugé coupable de pilotage irresponsable ayant entraîné la chute d'autres pilotes dans une manœuvre de dépassement, Jorge Martín a fini par être sanctionné dans la soirée et devra effectuer un long-lap au début de la course principale de ce dimanche. Sa touchette avec Luca Marini avait en revanche été rapidement classée sans suite par les commissaires.

Interrogé à chaud par le site officiel du MotoGP sur la frustration de l'Italien, l'Espagnol a répondu : "Moi aussi, j'étais frustré parce que j'étais déjà devant et c'était donc inutile d'avoir ce contact. Évidemment, je ne voulais pas le toucher. J'étais déjà devant, alors ça n'est pas comme si j'avais voulu l'éjecter ou quoi. J'étais sur une bonne trajectoire et ensuite j'ai senti ça. Mais je le comprends, c'est sûr, et j'en suis désolé."

Après avoir vu et revu les images, et s'être entre-temps entretenu avec les commissaires au sujet de l'incident du départ qui était alors à l'étude, Martín a repris lors de la conférence de presse : "J'étais déjà devant, il a essayé de garder sa position et j'ai vu qu'il a touché mon repose-pied avec le coude. C'est pour ça qu'il est tombé parce que je n'ai pas essayé de le pousser dehors, je suivais une trajectoire correcte."

"Je vais être sincère : j'ai le sentiment d'être un pilote vraiment propre, j'essaye toujours de dépasser proprement. Mais aujourd'hui, c'est dommage qu'il soit tombé parce que ça a engendré des doutes quant à savoir si je l'avais éjecté ou non. Mais, encore une fois, j'ai le sentiment que j'étais devant et que ça n'était pas ma faute."

Émotionnellement touché par ces événements pendant la course, Jorge Martín est apparu épuisé à l'arrivée et s'est même mis à pleurer, admettant lui-même qu'il s'attendait à être pénalisé et qu'il n'a pas tout compris à ce qui s'est passé.