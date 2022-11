Marini leader en conservant la GP22, Bezzecchi la découvre

Luca Marini a conclu le test de Valence en tête et attaque ainsi la pause hivernale sur une note très positive. Seul pilote Ducati à ne pas découvrir un modèle plus récent de la Desmosedici, il a finalement tourné cette petite déconvenue à son avantage. En effet, il a bénéficié tout au long de la saison de la GP22, privilège en théorie uniquement réservé aux deux pilotes officiels et au deux représentants Pramac, ce que Ducati a souhaité revoir pour 2023.

Ainsi, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Johann Zarco et Jorge Martín disposeront de la GP23 l'an prochain, tandis que les pilotes Gresini et VR46 passeront sur la GP22 après avoir roulé sur la GP21. Tous ont donc connu une amélioration à Valence, sauf Marini, qui est resté sur un modèle lui étant familier. Il s'est ainsi déchargé de la partie lourde d'essais de nouveautés et a pu pleinement se concentrer sur lui et son matériel.

"Je m'attendais à être dans le top 3 car je n'avais rien à essayer. Les pilotes d'usine ont perdu beaucoup de temps à essayer de nouvelles choses alors que nous on a juste profité du test, on s'est concentrés sur mon style de pilotage, sur le fait de juste bien piloter et d'améliorer ce que j'ai actuellement : la moto, l'électronique, mon style qui a été un peu meilleur aujourd'hui", a-t-il déclaré.

L'Italien a ainsi passé sa journée à peaufiner des choses qui se sont révélées être positives au vu de sa première place finale au classement. "On a essayé quelque chose sur la moto qu'on n'avait pas eu le temps d'essayer durant le week-end et ça a été positif, ça a bien fonctionné [...], sur le fait de faire tourner la moto dans la première phase d'accélération, quand on touche les gaz, d'essayer d'avoir une meilleure électronique, de meilleurs réglages pour permettre à la moto de tourner un peu plus. Durant le week-end j'ai eu beaucoup de mal avec ça et Martín était plus fort que moi dans ce domaine. On a aussi essayé de trouver un peu plus de vitesse en milieu de virage et c'était positif car ça a fonctionné et mon chrono s'est amélioré par rapport aux qualifications."

Le chapitre 2022 est donc définitivement refermé, après des résultats réguliers et en constante progression. Le souci de surchauffe moteur survenu durant le dernier GP à Valence ne l'a d'ailleurs pas empêché d'ajouter un nouveau top 10 à ses résultats. Une performance qui se révèle être de bon augure pour 2023, ce que le test est venu confirmer.

"Je pars en vacances avec un feeling très positif car on a fini la saison de façon incroyable, je me suis beaucoup amusé. Ce dernier test a été parfait, j'ai un très bon ressenti et j'espère commencer rapidement la nouvelle saison."

Une GP22 plus performante pour Bezzecchi

Marco Bezzecchi

De son côté, Marco Bezzecchi a découvert la GP22 et a eu besoin d'un peu de temps pour la prendre pleinement en main. Huitième à la mi-journée, il a finalement terminé dans le top 3, à deux dixièmes de son coéquipier. "Je me suis senti mieux dès le début mais j'ai eu besoin de temps sur certains détails pour comprendre comment était la moto, car elle est forcément un peu différente, mais honnêtement j'adore", a-t-il déclaré.

"Il y a plus de différences que ce à quoi je m'attendais. Le cadre est le même mais il fonctionne un peu mieux car il a différents types de réglages. J'ai senti une grosse amélioration au freinage grâce à ça. Durant le week-end de course j'ai vraiment eu du mal au freinage et aujourd'hui j'ai complètement résolu les problèmes que j'avais sans presque toucher à rien donc c'était très impressionnant. Le moteur est aussi différent, une bonne différence, il est un peu plus rapide mais pour moi le plus grand changement est au freinage."

Après avoir réalisé une excellente première saison en MotoGP et décroché le titre de meilleur rookie, l'Italien préfère se montrer prudent quant à ses performances à venir, ne souhaitant pas trop s'emballer.

"Cette année la moto a gagné beaucoup de courses, donc c'est évidemment une moto compétitive. Je vais évidemment avoir besoin de plus de temps sur [cette moto] car je veux voir comment elle est sur d'autres pistes."

Au-delà de la piste, le test a aussi été important au sein de l'équipe VR46, qui a vu trois nouveaux membre la rejoindre, à commencer par l'ingénieur data de Joan Mir, qui arrive directement de chez Suzuki."C'est un super gars avec beaucoup d'expérience et c'est important", a affirmé Marini. "Ils ont fait un travail fantastique aujourd'hui. J'ai eu un très bon ressenti avec eux, ce sont de très belles personnes."