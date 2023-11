Pression de pneu : Marini et Morbidelli pénalisés

La très controversée règle sur les pressions de pneus a fait trois victimes ce samedi en course sprint à Valence, dont deux qui l'ont payé avec des pénalités en temps. Fabio Di Giannantonio, Luca Marini et Franco Morbidelli ont chacun disputé plus de 30% de la durée de l'épreuve avec une pression du pneu avant jugée trop basse.

Di Giannantonio est fautif pour la première fois de l'année, ce qui lui vaut un simple avertissement. En revanche, Marini et Morbidelli avaient déjà reçu cet avertissement durant la tournée outre-mer, et sont donc pénalisés de trois secondes. Ils avaient respectivement vu l'arrivée en 14e et 15e position, hors des points, et se retrouvent 17e et 18e derrière Pol Espargaró, Enea Bastianini et Takaaki Nakagami.

Une large majorité du plateau a reçu un avertissement depuis le début de l'encadrement de la pression minimale, au GP de Grande-Bretagne, et cette règle pourrait avoir une influence sur le titre puisque Pecco Bagnaia et Jorge Martín risquent eux-mêmes une pénalité de trois secondes en cas de nouvelle infraction. Aleix Espargaró, déjà contrôlé deux fois sous la pression, Luca Marini et Franco Morbidelli seront quant à eux sanctionnés de six secondes en cas de récidive.

La saison prochaine, une exclusion est prévue dès la première infraction, même si les pilotes espèrent une évolution du règlement, soit dans les sanctions prévues, soit dans le seuil retenu pour la pression minimale, qu'ils jugent actuellement trop élevé. Une pression basse augmente le niveau d'adhérence mais pourrait menacer l'intégrité des gommes, selon Michelin. À l'inverse, une pression haute réduit le niveau de grip et peut provoquer des chutes, d'après les pilotes. La situation est aggravée lorsqu'un pilote suit un rival, ce qui fait grimper la température du pneu, et donc la pression.

Pilotes contrôlés sous la pression autorisée