Marini encore proche du podium : "Je suis arrivé trop tard"

Luca Marini a décroché en Autriche le meilleur résultat de sa jeune carrière MotoGP, entamée la saison dernière. Après s'être déjà classé deux fois sixième et deux fois cinquième, il a rallié l'arrivée de la course du Red Bull Ring au quatrième rang, avec le sentiment d'avoir franchi une étape de plus dans sa progression. Il faut dire qu'aussi discret soit-il, le pilote VR46 confirme chaque semaine sa régularité, lui qui est le seul pilote avec Aleix Espargaró à avoir vu l'arrivée de toutes les courses (à la différence qu'il a manqué les points trois fois) et qui cumule déjà 69 points contre 41 l'an dernier à l'issue du championnat.

"C'était un week-end très dur, étrange et difficile pour tout le monde", a expliqué Luca Marini au micro du site officiel du MotoGP. "On a très bien travaillé depuis vendredi. Les sensations avec la moto ont été des montagnes russes parce que c'était parfois très bon et dans la séance suivante très mauvais. C'était très bizarre à comprendre mais on a très bien travaillé. Je pense qu'on a fait les bons changements sur la moto et mes sensations avec les pneus étaient bonnes. Le choix de pneus a été parfait."

"Mon rythme était très bon", s'est-il félicité, regrettant cependant d'avoir manqué la Q2 pour 36 millièmes et de s'être élancé de la 13e position. Dès la fin du premier tour, il avait malgré tout bondi à la septième place et allait dès lors se battre dans le second groupe, puis livrer un final solide quand d'autres ont subi l'usure de leurs gommes.

"Malheureusement, je suis parti derrière et ce n'était pas facile de combler l'écart. Dans les premiers tours, je manquais d'adhérence avec le medium à l'arrière. Joan [Mir] a eu une grosse chute au virage 4, devant moi, et j'ai perdu du temps derrière les pilotes en pneu tendre parce qu'ils pouvaient attaquer un peu plus que moi. Mais quand j'étais seul, mon rythme était très bon. Encore une fois, j'avais le rythme du podium, mais malheureusement, je suis arrivé trop tard."

"Je peux me battre pour le podium à toutes les courses"

Luca Marini continue en effet de toquer à la porte du podium et, avec cette quatrième place, il s'en rapproche pour ainsi dire toujours plus, même s'il lui manquait 6"185 pour espérer figurer dans le trio de tête cette fois, contre 1"892 en Italie ou 3"307 en Allemagne cette année. L'an dernier, en Autriche déjà, il avait concédé à peine plus de trois secondes au troisième homme, cependant son retard sur le vainqueur était alors nettement plus marqué qu'il ne l'a été dimanche.

Si sa progression ne fait aucun doute, le pilote italien conserve une attitude très pondérée, et dimanche il portait à nouveau un regard très réaliste sur sa performance. "Je mets cette course au même niveau que celle du Sachsenring. Sauf qu'aujourd'hui Jorge [Martín] est tombé donc j'ai décroché un meilleur résultat, mais c'était une course très similaire à celle du Sachsenring. Mon rythme était très bon, j'ai pu me battre pour le podium mais, malheureusement, je suis parti derrière et c'est désastreux actuellement en MotoGP."

"Il faut qu'on se satisfasse de ce résultat, je pense qu'on grandit vraiment. Si j'évite les ennuis dans les premiers tours, je suis tout le temps performant. Il n'y a que dans les deux dernières courses que ça n'a pas été le cas, mais je peux me battre pour le podium à toutes les courses", s'est-il félicité, assurant ne pas être le moins du monde déçu. "Peut-être que je ne serais pas monté sur le podium si j'avais été en bagarre [devant]. J'aurais peut-être fini à la même place", a-t-il ajouté, "mais j'aurais en tout cas aimé être en bagarre pour gagner en expérience, comprendre encore d'autres choses et apprendre encore plus, mais c'est toujours la satisfaction qui prime."

Après le premier podium décroché par son coéquipier Marco Bezzecchi au début de l'été, Luca Marini voit-il cette quatrième place arriver au bon moment avant son épreuve de Misano, la semaine prochaine ? "Ah, si seulement c'était si facile ! S'il suffisait de faire une bonne course pour ensuite être fort à la suivante… Dans le MotoGP actuel, chaque week-end est une histoire à part entière", a-t-il rappelé dans un éclat de rire.

"Même si on connaît bien la piste et que la Ducati est compétitive à Misano, on peut dire tout ce qu'on veut le jeudi, mais si le vendredi on commence en étant en difficulté, il faudra progresser. Si on part bien le vendredi, alors on peut s'amuser. Je pense que le plus important, y compris à Misano, c'est de partir devant, au maximum sur les deux premières lignes, d'essayer de travailler surtout sur le tour lancé, parce que désormais en course je suis tout le temps compétitif."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud