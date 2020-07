Marc Márquez absent au GP d'Andalousie et pas remplacé

Marc Márquez ne sera pas présent au Grand Prix d'Andalousie le week-end prochain. Alors qu'il doit être opéré demain pour une fracture de l'humérus, les membres de son équipe ont déjà quitté Jerez et sont rentrés chez eux, mettant fin à l'incertitude qui planait encore hier après la course durant laquelle le pilote espagnol s'est fracturé l'humérus dans une lourde chute.

Dimanche après-midi, le Dr Charte faisait son possible pour balayer les spéculations et rappeler qu'il fallait attendre la suite du processus médical avant d'en savoir plus : "Nous ne pouvons absolument pas dire s'il sera à la prochaine course, ou bien à Brno ou en Autriche. Ce n'est pas le moment, nous en parlerons la semaine prochaine."

Désormais, il est acté que le Champion du monde en titre ne sera, quoi qu'il arrive, pas en mesure de se représenter à Jerez vendredi pour entamer le deuxième Grand Prix sur place, même si l'étendue exacte de sa blessure et l'éventuelle lésion précise du nerf radial doivent encore être évaluées. L'objectif le plus optimiste est qu'il fasse son retour à la course suivante, du 7 au 9 août à Brno, après quoi le championnat enchaînera deux Grands Prix en Autriche, sans pause.

"Marc sera absent à Jerez", a confirmé à Radio Catalunya le Dr Mir, spécialiste en traumatologie qui opérera Márquez demain à Barcelone. "L'objectif est qu'il fasse son retour à Brno. Il s'agit d'une blessure d'une certaine importance et Jerez est exclu. Si le nerf n'est pas touché, nous pourrons stabiliser la fracture et Márquez pourra revenir plus tôt."

Alors qu'une parésie du nerf radial avait été identifiée dimanche après-midi, les médecins ignoraient s'il s'agissait d'une conséquence du trauma général, ou si le nerf avait subi l'impact violent du pneu de la moto dans le bac à gravier. S'ils venaient à identifier une lésion, "cela pourrait signifier trois ou quatre semaines de plus" dans la convalescence du pilote, selon le Dr Mir.

Pas de remplacement pour le 2e Grand Prix à Jerez

D'après les informations de Motorsport.com, l'équipe Repsol Honda ne prévoit pas de remplacer Marc Márquez lors du Grand Prix d'Andalousie, cette semaine. Le team officiel du HRC n'alignera donc que le rookie Álex Márquez, 12e dimanche pour la course.

Honda attend par ailleurs de savoir si Cal Crutchlow sera en mesure de reprendre la compétition, alors que lui aussi doit être opéré mardi à Barcelone, pour une fracture du scaphoïde. C'est en tout cas l'intention clairement annoncée par le pilote anglais.

Lui aussi absent de la course de dimanche, comme le pilote LCR, Álex Rins s'en sort mieux et n'a pas besoin d'être opéré en dépit d'une petite fracture de la tête de l'humérus et d'une luxation de l'épaule nécessitant surtout du repos. Il passera des radios jeudi afin de déterminer s'il peut disputer le Grand Prix d'Andalousie ou non.