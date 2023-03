Márquez accepte sa sanction : "J'ai fait une grave erreur"

Plus de deux heures s'étaient écoulées depuis sa chute lorsque Marc Márquez s'est présenté face aux médias, dimanche en fin d'après-midi, sur le circuit de l'Algarve. Le poignet droit dans le plâtre à cause d'une fracture du premier os métacarpien décelée lors des premiers examens et le genou douloureux, il avait la mine dépitée, reconnu coupable d'un accident qui a fait des dégâts aux avant-postes de la course et qui lui vaudra un double long-lap lors du prochain Grand Prix.

En tentant de porter une attaque dans le groupe de tête au troisième tour de la course, le pilote Honda a d'abord heurté Jorge Martín le touchant au pied et à la cheville, avant de violemment frapper Miguel Oliveira par l'arrière, provoquant sa chute. Il n'a pas fallu bien longtemps à la direction de course pour sanctionner cette manœuvre, mais Marc Márquez s'est montré bien plus préoccupé par les blessures qu'il a provoquées que par sa pénalité, dont il devra s'acquitter à la prochaine course.

"Franchement, je ne suis pas très inquiet pour l'Argentine. Aujourd'hui, le plus important c'est que Miguel aille bien", a déclaré le pilote espagnol. "J'ai fait une grosse erreur dans la première partie du virage 3 et c'est ce qui a tout déclenché. J'ai freiné et j'ai eu un énorme blocage sur le pneu avant. À cause de ce gros blocage, j'ai relâché les freins. Mon intention était de partir sur la gauche, mais la moto est restée inclinée et je n'ai pas pu éviter de partir sur la droite. J'ai pu éviter Martín, mais pas Miguel."

"J'étais très inquiet pour lui car ça a été un gros contact. Je tiens à m'excuser auprès de lui, de son équipe et des fans portugais", a ajouté Márquez, qui n'a toutefois pas voulu se chercher d'excuses. "J'ai été sanctionné d'une double pénalité long-lap pour l'Argentine, et je suis tout à fait d'accord avec ça."

"Évidemment, on ne voudrait jamais avoir ce genre d'incident. Mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on fait une petite erreur sur les freins, si on bloque [une roue] ou qu'on a un mouvement, on peut très facilement voir la vitesse augmenter, surtout dans les virages serrés", a tenter d'analyser le pilote espagnol. "On ne voudrait jamais tomber, on ne voudrait jamais finir une course comme ça, mais peut-être que cette option [de pneu] dur à l'avant n'était pas prête, pour une raison quelconque."

"Mais si vous regardez, quand je suis sorti des virages 1 et 2, j'étais loin. Je n'étais absolument pas près d'imaginer les dépasser. Mais j'ai eu cet énorme blocage et quand j'ai relâché les freins, la moto est restée inclinée et je suis allé à l'intérieur. C'est ce qui a provoqué la chute de Miguel. On peut expliquer beaucoup de choses, mais en fin de compte, c'est mon erreur, j'ai fait tomber un autre pilote. J'ai été pénalisé et je le mérite."

Marc Márquez a le poigne plâtré pour une suspicion de fracture d'un os métacarpien

Le fait est que le #93 lui-même a demandé à ce que le championnat réfléchisse à une réduction des pénalités, estimant qu'elles pourraient se multiplier face au nombre de courses cette année. Mais face aux critiques de certains pilotes qui en appellent à sa suspension, il a rappelé que sa sanction correspond aux règles en vigueur.

"Lors du briefing de jeudi sur le règlement, c'est cette pénalité [qui a été citée]. Si vous créez une situation dangereuse et que vous provoquez la chute d'un autre pilote, [vous recevez] un double long-lap la première fois, puis la deuxième fois je crois que c'est un départ de la pitlane et la troisième fois un ride through. Selon les règles expliquées au briefing, c'est un double long-lap. Si les règles disent que ça doit être plus lourd, je l'accepterai parce que c'est de ma faute, mais le règlement actuel dit que la pénalité est celle-là", a-t-il précisé ce dimanche.

Miguel Oliveira a échappé à toute fracture mais souffre d'une contusion de la partie haute de la jambe droite. Jorge Martín s'est cassé un orteil et fera examiner demain sa cheville douloureuse. Quant à Marc Márquez lui-même, il s'est cassé le premier os métacarpien de la main droite et souffre aussi du genou. Il se rendra demain à Barcelone pour y être examiné plus précisément.

