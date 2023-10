Márquez acceptera que son "rôle a changé" s'il ne brille pas en 2024

Le week-end de Phillip Island a été aussi mouvementé que les derniers mois pour Marc Márquez. Après avoir longtemps douté, le pilote espagnol a décidé de quitter Honda, avec qui il a disputé onze saisons et décroché six titres en MotoGP, pour rejoindre l'armada Ducati, dans l'équipe Gresini.

Márquez s'est confié à Motorsport.com sur la façon dont il a vécu ces semaines difficiles sur le plan émotionnel, son besoin de retrouver la confiance sur sa moto et comment il envisage la suite de sa carrière.

Comment as-tu vécu les derniers jours, maintenant que ton avenir pour 2024 est connu ?

C'était un poids sur mes épaules. Quand on doit prendre une décision importante, on a des doutes jusqu'au moment où l'on se décide. Même après avoir pris la décision, j'ai encore des interrogations. Ces questions trouveront des réponses avec le temps, par exemple quand je monterai sur la Ducati pour la première fois.

Si tu devais repasser par tout ce processus, ferais-tu quoi que ce soit différemment ?

Non, absolument pas. En fait, ça a pris beaucoup de temps parce que dans mon esprit, je voulais rester avec Honda, mais ma priorité a toujours été l'aspect sportif. Cela a toujours été le moteur dans ma carrière, avant le salaire et tout le reste.

Ce fameux mercredi matin, quand tu as appelé le Japon pour dire que tu partais, quelle a été la réaction de l'autre côté du téléphone ?

Ils s'y attendaient. Honda a toujours été au courant que c'était une possibilité. Ce qui est bien quand on a une relation de confiance qui a connu autant de réussite, ça permet de parler directement à tout moment. Je n'ai rien caché et ils connaissaient les options qui étaient à l'étude.

Marc Márquez a décidé de quitter Honda deux jours après un podium émouvant

A-t-il été facile de trouver un accord avec Honda ?

Notre relation a toujours été saine et très constructive. On a mis en avant les deux points de vue et on est arrivés à la conclusion que, pour le bien du projet, à tous les niveaux, la décision qui était prise était la bonne.

J'ai passé un moment difficile parce que c'était une lutte entre mon cœur et ma tête.

Ces derniers jours, tu as reconnu que contrairement à ce que l'on pourrait croire, tu ne vivais pas très bien ce moment. As-tu eu cette mauvaise sensation parce que tu vas quitter Honda ?

J'ai passé un moment difficile parce que c'était une lutte entre mon cœur et ma tête. Mon cœur me disait de rester chez Honda parce qu'avec l'éducation que j'ai reçue, j'ai toujours essayé d'être reconnaissant envers ceux qui m'ont aidé et qui ont été bons avec moi. Je vais abandonner beaucoup de monde, beaucoup de sponsors qui m'ont beaucoup apporté. Quand on y pense, il est évident qu'on ne récupère jamais une année dans la carrière d'un sportif. Un projet peut prendre le temps, mais la carrière d'un pilote dure ce qu'elle dure.

Tu vas rejoindre Gresini avec un seul membre de ton équipe de toujours. À quel point fais-tu une priorité de les retrouver en 2025 ?

Si je suis plus performant, j'aurai plus d'options à tous les niveaux : aller à un endroit ou à un autre, arriver avec ou sans eux. Si tu n'as pas le pouvoir en piste, tu ne l'as pas non plus en dehors. Sans vitesse, il n'y a rien à faire. Le temps nous dira ce qu'il se passera mais je suis rassuré par le fait que ce n'est pas qu'une équipe professionnelle mais aussi des amis. On ne sera peut-être pas dans le même garage mais on ira dîner ensemble. J'espère que nous nous retrouverons à l'avenir, je ne cache pas que j'adorerais que ce soit le cas. Mais cela ne dépend pas que de ma volonté, cela dépend de ma vitesse et des options à ma disposition.

Es-tu préparé à ce que tout le cirque autour de ton avenir recommence dans quelques mois ?

Que je reste chez Honda ou que je parte, ça allait débuter à la première ou à la deuxième course la saison prochaine. Cela allait venir quelle que soit ma décision. La seule chose que j'ai cherchée, c'est le plaisir en piste. Je suis quelqu'un de positif, joyeux, dont la vie personnelle se passe très bien et je suis très heureux Mais cet enthousiasme en piste me manque. Je suis motivé parce que quand je tombe, je me relève et je remonte sur la moto. Personne ne fait mieux en termes de persévérance.

Qu'est-ce qui a le plus changé, le Marc qui dominait avant sa blessure en 2020 ou sa moto ?

L'individu a plus changé que la moto. Plus que tout le reste, parce que j'ai connu une longue période de blessure et de souffrance. Ça fait beaucoup mûrir. Et ça te pousse à donner la priorité à d'autres choses dans la vie. Cela explique la décision que j'ai prise pour l'an prochain.

Marc Márquez

Tu as reconnu que cette période sans résultats a affecté ta confiance en toi. T'es-tu déjà demandé ce que tu pourrais faire maintenant avec la Honda de 2017, 2018 ou 2019 ?

Oui, évidemment que je me suis posé la question. À cette époque, j'avais remporté trois titres consécutifs, ma confiance était au sommet. Quand tu vis des moments difficiles, tu dois reconstruire cette confiance, ce qui est précisément ce que j'essaie de faire dans cette deuxième partie de saison. Depuis Silverstone, je fais profil bas, même si beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris comment j'ai abordé ces courses. C'est ce dont j'avais besoin sur le moment. Puis les résultats ont commencé à venir, je me suis emballé, et les chutes ont recommencé à s'enchaîner. Il est temps de refaire un pas en arrière. L'erreur de Mandalika est survenue parce que je n'ai pas accepté que je n'étais pas prêt à prendre des risques.

Selon toi, cette nouvelle approche des week-ends, en limitant les risques, va-t-elle te suivre pour toujours ou est-elle temporaire, comme conséquence des difficultés de ta moto actuelle ?

C'est un cercle. Quand tu es rapide, tu peux aller encore plus vite. Et c'est ce qui m'est arrivé à Mandalika. Je suis tombé en qualifications, le moment où on doit attaquer, quand j'étais dans mon tour le plus rapide. Je suis encore tombé dans le premier tour du sprint, parce que c'est aussi le moment où il faut attaquer. Et en course, je ne suis pas tombé en attaquant, mais parce que je n'étais plus en confiance.

Sur le papier, l'an prochain tu auras une moto de cette année. Dans ta situation, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?

D'un côté, il y a moins de responsabilité. Mais c'est une responsabilité que j'ai toujours appréciée et que j'ai toujours bien accueillie. J'ai toujours accepté ce rôle d'essayer de mener le projet. Je l'ai fait jusqu'en 2020. Puis je me suis blessé et j'ai passé environ deux ans sur la touche, et quand je suis revenu, en 2022, je disais que la moto avait pris une direction totalement opposée à mon style de pilotage. Est-ce que je pouvais m'adapter ? Oui, je le pouvais. L'an prochain, je serai juste un pilote MotoGP et je roulerai aussi vite que possible, je sais comment le faire. Après tout, évidemment que je vais essayer de rapprocher la Ducati de mes goûts avec les outils à ma disposition, et je pense que Gresini m'aidera beaucoup.

Selon ton frère, Álex, si tu ne retrouve pas le plaisir l'an prochain, tu songeras à la retraite...

Je fais ce changement pour retrouver le plaisir. Si je n'y parviens pas, ce n'est pas une question de retraite, c'est une question de comprendre de nombreuses choses. Si cela se passe comme ça, il faudra que j'accepte que mon rôle a changé, mais la retraite ne me traverse pas l'esprit.