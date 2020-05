Márquez : "Je n’attends pas beaucoup de surprises" en 2020

Depuis qu'il a rejoint le MotoGP en 2013, Marc Márquez a tout écrasé sur son passage. Six titres en sept ans, 56 victoires sur les 127 Grands Prix qu'il a disputés dans la catégorie reine : il n'a laissé que des miettes à ses adversaires au championnat, accumulant des brassées de points aux quatre coins du monde. C'est bien simple, sur ces 127 courses il a enregistré seulement 16 abandons et n'a terminé que deux fois hors des points…

D'année en année, certains pilotes ont réussi à rivaliser de loin en loin avec le phénomène espagnol, mais Márquez n'a commis qu'un véritable faux pas dommageable, celui d'une saison 2015 trop brouillonne qui a ouvert la porte du titre à la concurrence. En 2017 également il s'est fait peur, en voyant Andrea Dovizioso s'accrocher jusqu'à la finale du championnat, mais une nouvelle fois c'est lui qui a eu le dernier mot.

Chaque année, lorsque se prépare une nouvelle saison, la question de savoir si quelqu'un parviendra à rivaliser avec le #93 revient donc inlassablement, et d'aucuns pourraient penser que le cru 2020 livrera de grandes surprises. Mais en dépit des conditions particulières de cette saison, le Champion du monde en titre ne croit pas que le championnat 2020 livrera une hiérarchie singulière.

"Je n’attends pas beaucoup de surprises en ce qui concerne ceux qui seront rapides", sourit-il dans une interview pour Canal+. "On sait qui sera rapide et qui jouera le titre. Bien sûr, cela va être une saison différente, mais au final la vitesse de nos adversaires en piste ne va pas changer. Parmi les concurrents, Quartararo sera rapide, Viñales également, les pilotes Suzuki aussi… On verra bien."

"Quartararo jouera le titre"

Ces derniers mois, du sang neuf semble avoir apporté un peu de piment à ce qui semblait être devenu la norme, et Fabio Quartararo s'est en effet mêlé au clan des rivaux du pilote Honda au point d'être attendu sur la plus haute marche du podium en 2020 après l'avoir plusieurs fois touchée du doigt au cours de sa première saison. Mais le champion sortant le cite même comme un prétendant possible aux lauriers.

"Il a besoin d’être plus rapide", souligne malicieusement Márquez, "malheureusement pour nous ! Normalement quand on a un an d’expérience, on est plus rapide. L’expérience permet de beaucoup s'améliorer. Il a montré dès la pré-saison qu’il était rapide dès le début et il fera partie des pilotes qui joueront le titre. On peut se dire qu’il n’est pas dans l’équipe d’usine mais il a une Yamaha officielle. C’est comme chez Honda : Cal Crutchlow a exactement la même moto que moi. Il sera un des prétendants pour le championnat."

Si la situation actuelle ne change pas le niveau des uns et des autres selon Marc Márquez, elle influencera indéniablement l'approche à avoir pour une saison qui s'annonce courte et compactée. "Il va être difficile de savoir s'il faut prendre beaucoup de risques ou non. Il faut prendre des risques, car il n’y a pas beaucoup de courses, mais si l'on perd ou si l'on manque des courses, alors il sera très difficile de revenir, car on n'aura pas le temps. Le compromis sera donc très difficile à trouver mais on va essayer d’adapter notre pilotage et nos performances par rapport au calendrier."

Marc Márquez n'est pas sans savoir non plus que ces circonstances très particulières pèsent sur les plus jeunes pilotes, à l'instar de son frère, Alex, appelé par Honda à faire ses preuves en piste pour conserver son guidon en 2021. "Beaucoup de pilotes n'ont pas de contrat pour le moment, alors que l'année dernière à cette période de la saison tout était bouclé. Mais les pilotes Suzuki sont fixés, les pilotes Yamaha le semblent également. Ce n'est pas encore le cas pour les pilotes Honda et, évidemment, j'ai parlé avec mon frère et il a juste hâte de piloter la moto et de démontrer qu'il a le niveau, comme tous les autres pilotes."

"Tout le monde a hâte de monter sur une moto et d'être un pilote MotoGP", concède le #93, qui a passé la période de confinement avec son frère, en Catalogne. "Pour le moment il faut juste être patient et quand le moment viendra il faudra se donner à 100%. Mais ce sera une sorte d'autre course, beaucoup de pilotes vont pousser plus que d'habitude pour obtenir ce contrat."