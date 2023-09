Márquez : "Aucune annonce" à Motegi et un flou persistant

Il faudra attendre encore un peu avant de connaître la décision de Marc Márquez pour la saison 2024. Sous contrat avec Honda, l'Espagnol pourrait partir un an plus tôt que prévu et rejoindre Gresini pour piloter une Ducati. À Misano, il avait promis une décision "autour de l'Inde ou du Japon", course à domicile de Honda où il doit faire le point avec les pontes de la marque, dont Shinji Aoyama, patron de la division deux-roues.

Márquez a-t-il déjà pris sa décision ? Va-t-il profiter de ces réunions pour annoncer son départ à Honda ? Ce départ a-t-il déjà été communiqué au constructeur ? Le #93 va-t-il finalement rester ? On ne le saura pas dans les prochains jours.

"Il n'y aura aucune annonce ce week-end", a prévenu Márquez sur le site officiel du championnat, semblant s'inscrire encore dans la durée avec Honda : "On travaille pour trouver le meilleur pour le projet pour le futur, pour progresser, pour ne pas reproduire une saison comme celle-ci. C'est le principal objectif."

Interrogé sur l'importance des réunions avec les dirigeants de Honda pour son avenir, Márquez s'est une nouvelle fois joué de la situation pour entretenir le flou : "Vous supposez qu'ils vont me faire changer d'avis... Peut-être que j'en ai déjà changé. On ne sait jamais, vous n'êtes pas dans ma tête."

"On travaille ensemble pour trouver le meilleur pour l'avenir et comme l'an dernier, un membre important de Honda, du HRC, va venir, et on aura une réunion. On essaie de changer des choses pour essayer de progresser, des deux côtés. Honda veut gagner et je veux gagner. On a le même objectif."

"Mon avenir ne sera pas décidé ce week-end", a précisé Márquez lors d'une rencontre avec les journalistes. "Des choses peuvent encore arriver qui pourraient influencer ma décision, ou peut-être que non."

"Ce ne sera pas comme en Inde mais pas comme en Catalogne."

Márquez assure se détacher des questions liées à son avenir pour se concentrer sur la compétition. Lorsqu'on lui demande si ce week-end pourrait être le plus important de sa carrière, il préfère donc évoquer la piste : "Non, parce que je ne sais pas à quelle position je suis au championnat, très loin, je n'ai rien à perdre, rien à gagner. Je me concentre sur la piste. À part ça, on travaille avec Honda pour améliorer la situation et se battre pour les premières places à l'avenir."

Márquez reste sur un podium en course sprint à Buddh, tandis que Joan Mir a décroché son premier top 5 avec une Honda en course principale. Après ce GP d'Inde "inattendu", Márquez ne pense pas être en mesure de faire aussi bien au Japon mais veut y voir un signe des progrès de Honda.

"On est arrivés là-bas et on a pu être rapides dès les EL1, c'était très important, c'était un boost. Avec la septième place à Misano, j'avais montré que j'étais plus proche des leaders même si ce n'était pas un podium. En Inde, Joan [Mir] a franchi un cap donc c'était important pour toute l'équipe. Ici, avec la configuration accélération-freinage, on verra. Ce ne sera pas comme en Inde mais pas comme en Catalogne. En EL1, on saura immédiatement où on est."

Avec Oriol Puigdemont