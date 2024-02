Márquez : aucune panique mais du travail jusque dans son lit !

Marc Márquez suit un apprentissage méthodique et opiniâtre. Après deux journées au cours desquelles il a eu du mal à se défaire de 11 années de réflexes pris sur des Honda, le pilote Gresini a poursuivi sa découverte de la Ducati ce jeudi à Sepang, une piste qui a en plus la particularité d'exposer ses faiblesses dans le pilotage. Ce soir, Márquez est ravi de l'expérience engrangée dans un climat resté serein.

"On a beaucoup travaillé au cours de ces trois jours, surtout en avançant pas à pas, c'était le plan", s'est félicité le sextuple Champion du monde MotoGP sur le site du championnat. "Je n'ai jamais paniqué, je n'ai jamais été nerveux, j'ai juste travaillé dans mon garage. Le premier jour, par exemple j'étais souvent 20e, 19e, 18e... mais j'étais super calme, j'essayais juste de comprendre la moto et les choses.

"À Valence, c'est vrai que c'était un peu plus simple mais je m'attendais à ce que ce soit plus dur ici, surtout parce que c'est l'un des plus mauvais circuits du calendrier pour moi. Pour une raison ou une autre, j'ai toujours été lent sur ce circuit mais à part ça, la progression a été bonne pendant la semaine."

"Le premier jour, c'était difficile", a résumé Márquez face aux journalistes, décrivant l'acharnement de son travail, qu'il a poursuivi jusqu'à son lit. "Le deuxième jour, j'ai commencé à travailler, à faire beaucoup de tours, et j'ai réussi à être plus proche en termes de rythme de course mais j'étais loin dans le time attack. Hier soir, dans mon lit, j'ai refait les time attacks pendant une heure et ce matin, je me suis levé à 7h00, et une heure de time attack de plus ! Et aujourd'hui, c'était mieux en time attack parce que c'est un pilotage totalement différent par rapport à la Honda."

"On a ajusté des choses sur la moto, j'ai aussi ajusté des choses dans mon pilotage, l'équipe a commencé à mieux me comprendre, et le time attack a été meilleur. Je suis encore à une demi-seconde des leaders mais ils sont super rapides dans le time attack. En rythme de course, on est plus proches. Dans la simulation de course sprint, dans certains virages j'étais plus rapide que dans mon time attack. C'est déjà positif."

Lors des deux premiers jours, Marc Márquez n'avait pas véritablement concentré sur la performance pure mais il l'a fait en début de journée ce jeudi. Il n'a pas pu se mesurer directement à Pecco Bagnaia et Jorge Martín, néanmoins il a signé un cinquième temps encourageant : "Le plus positif est que j'ai pu comprendre un peu mieux comment exploiter les pneus neufs, et dans le time attack j'ai pu être plus rapide avec les deux pneus. C'était également important. Je suis encore loin des leaders parce qu'une demi-seconde, c'est beaucoup."

Je ne sais pas si j'arriverai au niveau des leaders mais je ne veux pas avoir de doute. La clé est de continuer à travailler. Je ne veux pas me dire 'Tu ne l'as pas fait'. Je vais le faire, insister pour le faire.

Márquez a aussi voulu trouver des automatismes sur la Honda, ce qui vient surtout avec l'enchaînement des tours. Après avoir montré un rythme "pas mauvais" lors d'une simulation de course sprint mercredi, il en a fait une nouvelle encourageante cet après-midi. Après une longue pause à la mi-journée, l'Espagnol voyait la fatigue physique s'accumuler et se sentait "vraiment à la limite", mais il a néanmoins tenu à se lancer dans cet exercice.

"Cet après-midi, la simulation de sprint n'était pas prévue mais j'ai voulu la faire pour essayer de jouer avec la moto, de changer les trajectoires, de comprendre comment mettre les gaz, et me sentir plus libéré. Pour être plus libéré, il faut des tours. J'étais super fatigué mais j'ai dit que je voulais la faire, même en étant plus lent. C'est comme ça qu'on progresse."

"On ne progresse jamais en restant dans le garage. J'ai continué, j'ai continué à rouler, des tours, des tours, des tours. Je vais encore insister à l'avenir pour continuer à progresser. Ce ne sera pas facile parce qu'avec Honda, en deux relais j'étais déjà à la limite. Cette [moto] demande plus de temps de compréhension."

Avec 173 tours en trois jours, Márquez est le quatrième pilote qui a le plus roulé : "Je ne sais pas si j'arriverai au niveau des leaders mais je ne veux pas avoir de doute. La clé est de continuer à travailler. Je ne veux pas me dire 'Tu ne l'as pas fait'. Je vais le faire, insister pour le faire."

La simulation de course effectuée par Márquez a été moins de trois secondes plus lente que celle de Fabio Di Giannantonio, le plus rapide dans cet exercice ce jeudi après-midi. Il était aussi à moins de deux secondes de celle de Jorge Martín et une seconde plus rapide que celle de Pecco Bagnaia, mais il attache plus d'importance à ses sensations qu'aux temps bruts, parfois peu significatifs quand les pilotes sont confrontés à des conditions de piste différentes.

"Il faut comprendre les chronos que l'on fait et les chronos des autres. Par exemple, certains pilotes l'ont faite avec une température de piste élevée, ce qui signifie que l'on est plus lent, d'autres l'ont faite de 11h30 à midi, d'autres à 17h00... Mais pour moi, le plus important est que ça a été bon."

Les pilotes ont maintenant une dizaine de jours de repos avant de reprendre la piste à Losail, un autre circuit qui convient peu au pilotage de Márquez... précisément ce qu'il recherche durant cette phase d'adaptation à la Ducati : "Ce sera encore intéressant parce que c'est un circuit où je n'ai gagné qu'une fois. C'est un circuit où j'ai un peu de mal, une piste intéressante. À Valence ça s'est bien passé mais c'est un bon circuit pour moi. C'est sur ce genre de circuit, où j'ai du mal, qu'on peut apprendre."