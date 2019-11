Personne n'a jamais marqué autant de points que Márquez en une saison

À seulement 26 ans, Marc Márquez est déjà devenu un dévoreur de records. Le dernier en date qu'il a réussi à accrocher à son palmarès est celui du plus grand nombre de points marqués au cours d'une saison, toutes catégories confondues.

Depuis la mise en place du barème actuel, en 1993, le record était jusqu'à présent celui qu'avait réalisé Jorge Lorenzo en 2010 en cumulant 383 points, le tout avec à l'époque 18 courses disputées au cours du championnat. Neuf ans plus tard, Márquez en est à ce jour à 395 points après avoir couru 18 des 19 Grands Prix que comptera la saison. Le Catalan pourra donc envisager de repousser encore un peu plus les limites et de passer le cap des 400 points lors de la finale du championnat, à Valence la semaine prochaine.

Avant la mise en place du MotoGP en 2002 et l'augmentation du nombre de courses qui s'est installée, personne n'avait réussi à atteindre de tels niveaux et ils étaient même rares à engranger plus de 300 points par an bien que Mick Doohan ait déjà placé la barre très haut avec ses 340 points en 1997 (en 500cc).

On a par la suite vu certains pilotes réaliser des saisons étourdissantes, à l'image de Valentino Rossi (355 points en 2002, 357 en 2003, 367 en 2005 et 373 en 2008) et de Casey Stoner (367 points en 2007 et 350 en 2011), tous deux dans la catégorie reine, ou encore de Johann Zarco avec 352 points engrangés en 2015, en Moto2. Mais personne jusqu'à présent n'avait été capable d'aller aussi loin, et pas même Márquez lui-même lorsqu'en 2014 il a entamé la saison par dix victoires consécutives ; son total avait alors été de 362 points.

La grande domination qu'il avait exercée en 2014 avait valu au pilote Honda un total de 13 succès au cours du championnat. Il s'agit là d'un score qu'il ne pourra battre cette année, puisqu'il compte à ce jour "seulement" 11 victoires, à une manche du tomber de rideau.

Les scores des Champions du monde en MotoGP :

Saison Champion Points Courses Victoires 2019 M. Márquez 395 18* 11 2018 M. Márquez 321 18 9 2017 M. Márquez 298 18 6 2016 M. Márquez 298 18 5 2015 J. Lorenzo 330 18 7 2014 M. Márquez 362 18 13 2013 M. Márquez 334 18 6 2012 J. Lorenzo 350 18 6 2011 C. Stoner 350 18 10 2010 J. Lorenzo 383 18 9 2009 V. Rossi 306 18 6 2008 V. Rossi 373 18 9 2007 C. Stoner 367 18 10 2006 N. Hayden 252 17 2 2005 V. Rossi 367 17 11 2004 V. Rossi 304 16 9 2003 V. Rossi 357 16 9 2002 V. Rossi 355 16 10

*Saison en cours

Le top 10 du plus grand nombre de points pour un champion MotoGP :