Marc Márquez, blessé, promet de revenir vite

Voir Marc Márquez se relever de toutes les chutes et réaliser l'impossible pour en éviter un bon nombre nous ferait presque oublier les risques encourus à chaque fois que le champion espagnol, comme chacun de ses adversaires, est désarçonné par sa machine.

Ce dimanche encore, il s'était illustré dans un sauvetage tellement impressionnant, lorsqu'il est passé dans le gravier au tour 5, et nous laissait tellement bouche bée en remontant à un rythme effréné, qu'on le pensait encore une fois à l'abri.

Son highside à quatre tours de l'arrivée, alors qu'il n'était plus qu'à cinq secondes du leader, n'en a été que plus brutal. Rapidement, il a été évident que le pilote Honda ne se relèverait pas de cet accident comme des autres tant il semblait souffrir. Le verdict est tombé dans l'après-midi : il souffre d'une fracture de l'humérus et devra être opéré mardi.

Ses adversaires ont pris la nouvelle avec respect et lui ont transmis leurs encouragements, mais une question majeure se pose à présent : quand reviendra-t-il ? Le verdict des médecins après l'intervention sera déterminant, alors que le prochain Grand Prix imposerait d'être de retour en piste dès vendredi. Márquez risque donc de manquer une course pour la première fois depuis qu'il a rejoint le MotoGP, en 2013.

"Les choses ne se passent parfois pas comme on s'y attend, mais le plus important est de se relever et d'avancer", écrit ce soir le pilote espagnol sur ses réseaux sociaux, promettant de faire son possible pour revenir vite. "J'espère que vous avez apprécié cette remontée ! Il faut maintenant que je me fasse opérer mardi prochain afin de réduire la fracture de l'humérus. Je vous promets de revenir dès que possible et plus fort."