Márquez boucle les essais fatigué mais heureux de ses progrès

Marc Márquez a dressé un bilan positif des essais de pré-saison, ayant réussi selon lui à peu à peu faire sienne la nouvelle Honda. C'était assurément l'objectif poursuivi en Indonésie, où se sont déroulées les trois dernières journées de roulage après un test de deux jours en Malaisie qui lui avait essentiellement servi à se remettre dans le bain et à évaluer les nouveautés proposées par le HRC.

S'il s'était montré rapide à Sepang, Márquez admettait ne pas encore bien comprendre cette nouvelle RC213V, profondément repensée par rapport à sa devancière. Peu à peu, il a voulu la faire venir à lui en Indonésie, et ce but a été atteint.

"Je suis content de la façon dont s'est terminée la pré-saison. Logiquement, on en veut toujours plus, mais en résumé, je suis satisfait", a commenté Marc Márquez à l'issue de la dernière journée, au cours de laquelle il a bouclé 74 tours et posté un meilleur temps de 1'31"793, qui l'a placé à 0"733 de la référence établie par son coéquipier, Pol Espargaró.

"Je suis surtout satisfait [de ce test] ici, à Mandalika, parce qu'il y a eu un gros changement en termes de sensations si je compare celles que j'avais eues en Malaisie et la manière avec laquelle j'ai fini par piloter ici", a expliqué le pilote espagnol. "J'avais dit que mon intention pour ce test était de mener la moto sur mon terrain. Honda a une nouvelle moto, avec un grand changement qui, au début, ne m'a pas trop plu par rapport à mon pilotage. Mais la moto avait du potentiel : j'arrivais à être rapide sur un tour, mais j'étais en difficulté sur le rythme."

"À Mandalika, ce que j'ai fait c'est que j'ai amené la moto sur mon terrain, en perdant peut-être sur le tour rapide, mais en faisant en sorte qu'elle soit prête pour afficher un bon rythme, que je sente l'avant et l'arrière, et je pense qu'on a réussi. On a fait pas mal de changements au niveau des réglages et les temps sont venus. On a aussi fait beaucoup de changements au niveau de l'aéro et les temps sont venus également. Ça signifie que le potentiel est là, donc je termine ces trois jours d'essais assez satisfait."

Marc Márquez

Fatigue et douleur après cinq jours d'efforts

Il y a encore peu de temps, Marc Márquez doutait de sa capacité à reprendre la piste pour ces essais de pré-saison. Il n'en a finalement pas manqué une seule journée et aura bouclé 323 tours en cinq jours, pour un total de 1527 km parcourus à Sepang, puis à Mandalika, le tout étalé sur neuf jours avec une courte pause de quatre jours ayant permis de changer de pays et de se reposer rapidement.

Dimanche, il admettait avoir mal à l'épaule, ce qui l'a empêché de faire un time attack et qui a aussi limité son effort à une demi simulation de course, néanmoins la satisfaction prenait le dessus sur la fatigue physique. "J'ai pris beaucoup de plaisir sur la moto. C'est le plaisir qui m'a permis de survivre aujourd'hui, car j'étais très fatigué dès le début. Je pense que c'était le cas de tout le monde, mais j'ai eu mal à l'épaule", a-t-il expliqué au micro du site officiel du MotoGP dimanche. "C'est pour ça que je n'ai pas fait de time attack, parce que ça demande trop d'effort. J'ai juste travaillé sur mon rythme de course et les réglages de la moto. J'ai pris du plaisir, j'ai commencé à sentir la moto, à sentir les glissades."

"On verra. Je veux confirmer ces sensations au Qatar, bien sûr, mais il y a eu une grosse différence entre la Malaisie et ici", a-t-il ajouté. "On sort du test de Mandalika en ayant fait le travail. J'ai encore besoin de plus, je n'ai pas encore ces sensations spéciales sur la moto, mais les chronos sont venus donc je suis content."

Place maintenant à deux semaines qui seront dédiées à la récupération et à la dernière phase de préparation physique avant le grand rendez-vous de la compétition. "La prochaine fois que je monterai sur la moto, ce sera pour un Grand Prix", a souligné le champion espagnol. "Je sais que je ne serai pas à 100% pour la première course, comme je le voudrais, mais je vais maintenant passer deux semaines à la maison, où je vais devoir prendre soin de mon épaule et de ma condition physique, et m'entraîner. On verra bien ce qu'on pourra faire au Qatar. [Dimanche] j'ai fait un run de dix tours et je me suis senti bien. On continue petit à petit à progresser et c'est le plus important."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud