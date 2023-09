Márquez explique sa chute par un drapeau jaune qu'il n'a pas vu

Classé 14e au terme de la première journée d'essais au Japon, Marc Márquez déplore une situation quelque peu confuse qui l'a, selon lui, poussé à attaquer trop fort et a entraîné sa chute.

L'Espagnol a réalisé trois sorties de time attack à la fin de la séance comptant comme pré-qualification pour désigner les dix pilotes pouvant disputer la Q2 sans passer par la Q1, mais seul son premier run lui a rapporté un chrono valable, en 1'44"5. La suite de son effort a été impactée par la chute de Raúl Fernández, qui a entraîné la sortie de drapeaux jaunes que le pilote Honda dit ne pas avoir vus. Dommage, car cela l'a poussé à attaquer plus que nécessaire.

"Une bonne journée, mais pas de chance", résume Marc Márquez ce soir. "Certains jours, je vais en Q2 sans avoir la vitesse pour, mais aujourd'hui j'avais la vitesse et je n'ai pas pu y accéder."

Et il explique : "Avec mon premier pneu, j'ai fait une erreur dans le dernier virage et j'ai raté mon tour. J'ai aussi touché la partie verte et j'ai perdu beaucoup de dixièmes. Avec mon deuxième pneu, j'ai raté mon tour à cause d'un drapeau jaune [causé par la chute de Fernández]."

"Et dans le dernier tour, il y a eu pour moi un malentendu : je n'ai jamais vu ce drapeau jaune, alors je pensais que mon temps était de 1'44"0. J'ai donc abordé le dernier tour en pensant devoir améliorer ce temps de 1'44"0. Or, pour améliorer ce temps, il fallait rouler au-delà de la limite, ce que j'ai fait. C'est la raison pour laquelle je suis tombé, parce que si j'avais su que 1'44"2 ou 1'44"3 c'était déjà un bon tour [pour la Q2], j'aurais eu une approche différente."

C'est là, en forçant son attaque, que Márquez est parti à la faute en perdant l'avant dans le premier virage de son dernier tour. Sans possibilité d'améliorer son temps initial, il est donc resté bloqué au 14e rang et a vu la Q2 lui échapper. Il aura samedi matin une seconde chance d'y accéder, en cherchant à figurer parmi les deux plus rapides de la Q1, mais ne semble pas vraiment y croire.

"On verra si on a le potentiel pour aller en Q2. Ce sera difficile, car il est très dur d'être régulier sur un tour et d'être rapide. On est à une demi-seconde des premiers. Les Ducati sont plus rapides que nous, les KTM sont plus rapides que nous et les Aprilia sont plus rapides que nous. Donc si vous mettez toutes ces motos devant nous, ça nous place entre la dixième et la 12e place", estime-t-il.

Et il n'attend rien de sa machine pour progresser dans la hiérarchie samedi. "Demain, il sera difficile de progresser. Je ne vais pas toucher à grand-chose sur la moto, je me concentre juste sur mes trajectoires et mon pilotage", explique-t-il au site officiel du MotoGP. "Ce que j'ai changé entre ce matin et cet après-midi, c'est juste que j'ai pris un peu plus de risques, j'ai attaqué un peu plus fort et on s'est rapprochés des premiers. Mais en rythme de course on est à cinq dixièmes des premiers, c'est beaucoup."

"On verra, on essaye petit à petit de faire notre week-end", ajoute le pilote Honda, qui ne compte pas non plus vraiment sur la pluie annoncée pour la suite du week-end : "Il semble y avoir une chance de pluie demain, mais pour une raison quelconque, je ne me sens pas très bien sur le mouillé cette année. On verra demain."