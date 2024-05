Márquez commence à vraiment chercher la performance sur la Ducati

Après les premiers essais au GP d'Espagne, Marc Márquez estimait en avoir terminé avec son adaptation à la Ducati, ce qui a ensuite mené à une première pole, à une course sprint menée jusqu'à une chute et à un sublime duel avec Pecco Bagnaia. Le test de Jerez arrivait à point nommé pour lui permettre de chercher encore plus de performance sur la moto italienne, alors que les essais de pré-saison avaient surtout eu vocation à lui permettre de prendre certains repères.

Le travail de lundi a même été facilité par l'absence de grosse nouveauté sur la moto frappée du #93, puisque Márquez a surtout testé un frein arrière au pouce. "C'était la même moto", a expliqué le pilote Gresini. "J'avais deux machines, exactement les mêmes. C'était juste plus facile et plus rapide de travailler pour les mécaniciens. On a testé de petites choses tout au long de la journée, je suis très content du test parce que par rapport aux tests en Malaisie et au Qatar, il y a une grosse différence dans mes commentaires."

"En Malaisie et au Qatar, j'adaptais encore mon pilotage à la moto, j'avais certains doutes dans mes commentaires, je disais peut-être oui, peut-être non dans mes commentaires... Mais dans cette journée, on a fait de gros progrès à ce niveau, mes commentaires étaient super précis. Ça aide les techniciens à mieux connaître mon pilotage. On a fait de petits progrès, on verra si ça pourra fonctionner dans les prochaines courses."

"C'est parce que je connais mieux la moto, parce que je pilote mieux la moto", a-t-il ajouté. "Je profite mieux de ses forces. C'est super bon pour moi parce que ce n'est pas comme quand on finit un test en disant 'On a un doute, ça oui, ça non...' Quand on a ce problème, il faut trouver une direction."

Pour Márquez, c'était donc "le jour et la nuit" entre les tests à Sepang et Losail, et celui de Jerez, ce qui lui a permis d'entrer dans un travail plus précis pour tirer toute la quintessence de sa machine : "En Malaisie et au Qatar, et jusqu'à la course de Portimão, on n'a pas trop touché aux réglages de la moto, parce que je leur disais que je devais m'adapter. À Portimão, je comprenais déjà où était la limite."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Maintenant, je sens que mon adaptation à la moto est dans sa dernière partie, je leur dis de me donner des choses pour mon pilotage dans les réglages, pas avec des nouveautés, pour corriger mes points faibles et essayer de ne pas se concentrer uniquement sur les points forts. On va dans une direction qui m'aide et lors de cette journée, on a fait un pas de plus dans cette direction. Petit à petit, je me sens de mieux en mieux. Quand on est rapide et constant, c'est beaucoup plus simple d'essayer les choses."

Signe de cette adaptation désormais aboutie, Márquez a très vite été dans le coup lundi : "Mon chrono le plus rapide a été au troisième tour. Je l'ai un peu amélioré après mais j'étais immédiatement en 1'36. J'ai essayé une chose que j'ai appréciée en fin de journée, mais il y a toujours beaucoup de gomme sur la piste [au lendemain d'un GP] donc on ne sait pas. Je pense que ça aidera parce qu'on va plus dans la direction que je veux."

Chez Gresini, Márquez dispose de la moto dans son millésime 2023, sans les évolutions dont bénéficient les pilotes de l'équipe officielle et de Pramac. Après sa deuxième place dimanche, il faisait un appel du pied à Ducati en précisant qu'il ne refuserait pas un "petit cadeau" sur sa Desmosedici. Sans recevoir de grosse évolution, il a été intégré au travail de développement de la marque lundi.

"On a testé des choses pour eux, que les pilotes d'usine utilisent déjà. On a essayé des choses, juste parce que parfois ils veulent les commentaires d'un autre pilote. Le plus important est que les commentaires étaient précis, conformes à leurs attentes, à mon avis. On a beaucoup travaillé sur les réglages, en essayant de trouver ce qui est le mieux avec ce que l'on a."