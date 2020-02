"Complètement perdus" hier, Márquez et Honda ont trouvé une solution

La situation semblait plus que difficile pour Honda lors de ces derniers essais de pré-saison MotoGP. Ce lundi, la marque à l'aile dorée a confié à Marc Márquez l'une des motos de Takaaki Nakagami, le pilote japonais pilotant une RC213V 2019, ainsi que de nombreuses pièces, certaines remontant même à 2017, avec l'objectif de régler les problèmes récurrents sur l'avant de la Honda millésime 2020.

Si sur la feuille des temps on ne retrouve Marc Márquez qu'au septième rang ce lundi, le Champion du monde en titre affichait un certain soulagement au moment de retrouver la presse. En effet, le numéro 93 se montre catégorique, s'il reste encore du travail, Honda est parvenu à régler la majorité de ses problèmes sur cette dernière journée d'essais de pré-saison !

"Je suis très content aujourd'hui, honnêtement. Hier j'étais assez inquiet de la situation, du côté technique et du côté de la condition physique. Mais aujourd'hui nous avons fait un grand pas en avant, nous avons compris beaucoup de choses, on l'a vu sur le rythme de course, le tour rapide, tout était plus facile et moins exigeant physiquement", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP.

"Nous avons beaucoup travaillé de mon côté du box. Il est vrai que Cal [Crutchlow] a commencé à essayer certaines des choses que nous avons trouvées, et ça avait l'air meilleur pour lui aussi. Nous avons trouvé une direction, et c'est le plus important. Nous étions complètement perdus hier, et aujourd'hui nous avons trouvé une bonne direction."

Si la situation de Honda avait de quoi paraître tendue, ce n'est pas la première fois que la marque japonaise doit utiliser la dernière journée des essais de pré-saison pour redresser une situation bien mal embarquée. Márquez se remémore en effet 2016, une année où il est allé chercher un troisième titre mondial en MotoGP...

La différence principale entre les deux histoires étant évidemment qu'il est diminué cette année, par sa convalescence après une opération de l'épaule droite. Une condition physique diminuée qui rendait le diagnostic de la situation de Honda plus difficile, le natif de Cervera se demandant s'il n'était pas le fautif.

"Je crois que déjà en 2016 nous avions fait la même chose ici, mais nous avons trouvé la direction. Sur la première journée et hier... déjà en Malaisie j'avais des problèmes que je ne comprenais pas vraiment, des chutes étranges, j'avais du mal dans les virages rapides. Hier, encore une chute étrange, et je me suis dit en pensant toujours à ma condition physique que je ne pilotais peut-être pas comme d'habitude, mais ensuite j'ai vu que tous les pilotes Honda avaient beaucoup de mal. Pas seulement mon équipier, un rookie, mais aussi Cal."

"Je veux remercier Honda, toute l'équipe, tous mes mécaniciens, ils ont fait du bon travail. Ils ont concentré tous leurs efforts dans mon box, et nous avons trouvé une direction. Je pilotais bien, nous avons essayé de comprendre beaucoup de choses, nous avons testé des pièces 2019 pour comprendre où était le problème et nous l'avons trouvé. C'était la chose la plus importante de toute la pré-saison, pas seulement d'aujourd'hui. Hier nous étions très loin, je n'aimais pas piloter la moto et aujourd'hui j'ai apprécié et nous étions bien plus proches."

Le Champion du monde en titre a également profité de l'occasion pour détailler les mauvaises sensations rencontrées avec sa machine 2020 : "Il nous manquait les sensations à l'avant, ça n'était pas bon en entrée de virage, donc on n'avait pas la vitesse en courbe, on essayait de récupérer la vitesse en sortie, mais il nous manquait du grip", dit-il avant d'expliquer en quoi une nouvelle approche a amélioré les choses.

"L'entrée s'est améliorée, en virage aussi, et en sortie c'était plus rapide. En fin de journée, Cal a commencé à tester cette façon [de faire], et il a fait un grand pas en avant. Je pense qu'au GP du Qatar, toutes les Honda feront ça et feront un bon pas en avant."

Dans les derniers moments de cette pré-saison 2020, Márquez est apparu en piste avec un nouveau châssis. Si ce dernier semble avoir donné satisfaction, ce n'était pas une pièce destinée à régler les problèmes rencontrés par Honda, mais plutôt un besoin de valider de nouveau les solutions testées auparavant, notamment à Sepang.

"Nous avons essayé un châssis différent en fin de journée, mais le problème est que tout ce que nous avons essayé pendant cette pré-saison n'a pas fonctionné et l'on terminait toujours au même point de départ. Maintenant que nous avons trouvé le problème, il faut essayer de nouveau les choses. On avait déjà essayé ce châssis mais on l'a essayé de nouveau. Il ne fonctionnait pas mal, c'est intéressant."

Alors que ses adversaires espéraient le contraire, Marc Márquez estime bien que Honda est prêt pour 2020. Mais l'est-il ? "La moto est prête, Marc n'est peut-être pas encore à 100% ! Mais nous allons essayer de travailler comme nous l'avons fait cet hiver sur l'épaule, pour essayer d'être prêts pour la course au Qatar."

