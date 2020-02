Un nouveau contrat de 4 ans ? Márquez ne s'y attendait pas

Marc Márquez est arrivé ce vendredi à Losail pour le dernier rendez-vous de la pré-saison, trois jours d'essais qui viendront compléter la préparation de la RC213V en vue du championnat qui débutera ici-même dans deux semaines. Mais entre le dernier test et celui-ci, une annonce de taille a été faite concernant l'avenir du pilote espagnol, à savoir son engagement auprès de Honda pour quatre autres années en plus de la dernière que comportait encore son contrat actuel.

"Renouveler mon contrat avec le HRC pour quatre ans, c'est quelque chose que je n'attendais pas !" admet Márquez, interrogé aujourd'hui sur ce nouvel accord. "Un contrat de quatre ans, je pense que c'est la première fois de l'Histoire ! Si vous m'aviez posé la question il y a un an, j'aurais dit que je pensais à un contrat de deux ans, mais c'est une idée que le HRC a eue en premier. Je me suis dit pourquoi pas et nous avons commencé à en parler."

Une fois l'idée exposée, le pilote espagnol n'a pas eu beaucoup d'hésitations. Son souhait de renouveler sa confiance au constructeur qui l'accompagne depuis 2013 était évident, lui qui a fait du HRC sa famille et a remporté six des sept titres MotoGP pour lesquels il a concouru avec cette équipe. "J'ai toujours essayé de suivre mon cœur, et mon cœur penchait pour Honda", explique-t-il. "C'est le constructeur qui m'a donné la possibilité en 2013 de devenir pilote MotoGP et de faire partie de l'équipe Repsol Honda."

"Nous avons essayé de trouver le meilleur compromis, et nous l'avons trouvé, surtout du point de vue technique, c'était la chose la plus importante dans ce projet", souligne Márquez. "Cinq ans, en incluant cette année, c'est une longue période. Il faut donc avoir quelque chose du point de vue technique et Honda et le HRC sont le meilleur constructeur de ce point de vue. C'est le meilleur moyen de rester calme, de bénéficier d'une confiance spéciale entre nous et de rester concentré sur le projet, en essayant d'améliorer la performance de la moto et la mienne, pour nous battre pour le titre chaque année."

Une envie réciproque et une confiance renouvelée

Depuis son arrivée dans la catégorie reine en 2013, Marc Márquez s'est imposé comme l'unique leader du programme Honda. Malgré une RC213V que les récentes évolutions ont rendue, aux dires de l'ensemble du contingent du HRC, particulièrement difficile à maîtriser, il se maintient au sommet et a même, en 2019, réalisé l'exploit d'établir un nouveau record de points en MotoGP et de rapporter, quasiment à lui seul, la triple couronne à son constructeur. En dépit d'un marché des transferts très ouvert cette année, il était donc un choix évident pour Honda.

"Marc est avec Honda depuis de nombreuses années, sept ans. Il a remporté six titres, et quand nous pensons au futur et au développement de notre machine il n'y a pas de meilleure manière de penser que d'avoir celui qui est probablement le meilleur pilote du plateau. C'est le concept de base de ce que nous voulions faire pour arriver à un accord avec lui, pour sécuriser notre développement, et en même temps cela peut nous amener des titres et des victoires. Nous sommes là pour faire la course et essayer de gagner", résume Alberto Puig de façon pragmatique.

"Le point-clé est que les deux parties voulaient rester ensemble et croient l'une envers l'autre", poursuit le team manager. "Honda fait énormément confiance à Marc, et nous pensons que Marc fait confiance à Honda. Les objectifs sont les mêmes, nous améliorer et essayer de gagner, clairement. L'objectif est de gagner et je pense que parfois dans la vie, deux personnes se rencontrent avec les mêmes objectifs, et on sent que c'est le bon moment pour le faire de cette façon. Nous croyons en son potentiel, je pense que Marc croit dans le HRC et dans la technologie Honda."

Si certains lui reprochent de ne pas se confronter à la nouveauté et de préférer rester dans sa zone de confort, Marc Márquez, lui, n'en a cure et rappelle que son cœur et son instinct lui ont dicté ce choix pour les garanties qu'il lui apporte. "Je suis juste mon instinct et ce que je veux faire. Je m'en fiche de savoir comment et avec qui, je veux gagner et c'est l'objectif. Je veux trouver le meilleur projet pour accomplir mes buts, et pour les accomplir le meilleur projet était le HRC", pointe-t-il. "Il y a eu beaucoup de légendes par le passé qui sont restées chez le même constructeur. J'essaie de suivre mon instinct et ce que je ressens. Pour accomplir mes objectifs, le meilleur constructeur c'est le HRC car au niveau technique, je pense qu'ils ont la meilleure performance et la meilleure puissance."

