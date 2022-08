Márquez : "Les courses sprint rendront le MotoGP plus spectaculaire"

Les instances dirigeantes du MotoGP ont officialisé samedi le changement de format des week-ends, qui se traduira, entre autres, par l'organisation d'une course sprint chaque samedi de Grand Prix avec à la clé la moitié des points d'une course conventionnelle.

Alors que la plupart des pilotes du championnat ont publiquement exprimé leur point de vue sur le sujet vendredi, veille de l'annonce officielle, Marc Márquez n'en avait pas eu l'opportunité, malgré sa présence au Red Bull Ring ce week-end. Pour Motorsport.com, le pilote Honda a livré ce samedi après-midi son opinion sur cette nouveauté initiée par Dorna Sports, promoteur du championnat, et soutenue par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), l'association des constructeurs (MSMA) et celle des équipes (IRTA).

La mise en place de ce changement découle du désir des parties impliquées dans le championnat d'accroître le spectacle offert lors des week-ends de course. Aux yeux de Marc Márquez, c'est en effet une bonne démarche, car cela va amplifier la fenêtre la plus attractive du week-end, qui commence lorsque les lumières s'éteignent pour un départ et se termine lorsque le drapeau à damier est brandi.

"Je pense que c'est une bonne décision, surtout parce que cela œuvre en faveur du spectacle. En tant que pilote, j'aime les dimanches parce que c'est à ce moment-là que les courses ont lieu", a déclaré Marc Márquez, joint au téléphone par Motorsport.com.

"Les courses sprint rendront le MotoGP plus spectaculaire et offriront un point de vue différent sur le week-end. Il y aura moins de temps d'essais, et cela rendra le travail des usines encore plus important", a poursuivi le pilote espagnol, actuellement dans l'attente d'un contrôle médical prévu la semaine prochaine pour savoir s'il pourra remonter sur sa moto pour les dernières manches du calendrier.

Marc Márquez, qui a été écarté pendant neuf mois à la suite d'une chute à Jerez en juillet 2020 et qui est à nouveau convalescent depuis le Grand Prix d'Italie après avoir subi une quatrième opération sur son bras droit, affirme être conscient de l'augmentation des risques que le fait de disputer deux fois plus de courses engendre pour les pilotes. Mais, selon lui, cela fait partie du jeu : "Peut-il y avoir plus de risques ? Oui, c'est possible, mais nous sommes pilotes et personnellement je l'accepte."

Pour le #93, la révolution ne doit pas s'arrêter là. Ce changement doit être complété par d'autres éléments afin de renforcer la popularité du championnat. "Il est de plus en plus important de s'adapter à son environnement, et c'est ce que fait la Dorna. Des efforts sont faits, et ce nouveau format en est la preuve. Je crois que ça ne peut pas s'arrêter là, mais qu'il faut continuer à chercher des moyens d'impliquer plus de gens, et je vois le championnat ouvert à cela", a conclu Marc Márquez.