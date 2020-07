Márquez, Crutchlow et Rins ont reçu le feu vert des médecins

Marc Márquez va bel et bien tenter de disputer le Grand Prix d'Andalousie. Deux jours après avoir été opéré pour une fracture de l'humérus, le champion espagnol a fait son retour sur le circuit de Jerez à la mi-journée, là où dimanche après-midi un highside a violemment mis fin à la course époustouflante qu'il était en train de réaliser. Le but de ce comeback inattendu : passer le contrôle médical nécessaire à un éventuel retour en piste.

À 13h30, Márquez avait donc rendez-vous avec les médecins afin d'être soumis à une série d'examens et d'exercices visant à évaluer sa capacité à piloter sa MotoGP durant tout le week-end du Grand Prix, et plus particulièrement les 25 tours de la course au programme dimanche après-midi. Le verdict est tombé : il a bel et bien reçu l'accord du staff médical pour remonter en selle.

"Au bout de 48 heures, comme le stipule le code médical, il a le droit de demander à être évalué afin de participer à la course suivante", explique le Dr Ángel Charte, directeur médical du MotoGP. "Aujourd'hui, il est venu dans l'unité d'examen médical, il a fait tous les mouvements qui pourraient être affectés par sa blessure et il s'est avéré qu'il les a parfaitement réalisés. Aucun symptôme de douleur ni aucun handicap du membre supérieur droit. Bien que cela nous semble étrange, le test a été positif et il est prêt à courir. Nous ne pouvons pas dire dans quel pourcentage, mais il répond à toutes les exigences du protocole médical pour courir."

Comme il est habituel dans ce genre de cas, Marc Márquez prendra donc la piste vendredi matin pour les Essais Libres 1 du Grand Prix, mais sa participation à l'ensemble du week-end sera évaluée sur le tas, lorsqu'il obtiendra le véritable retour décisif, celui de la piste. En attendant, son team qui avait quitté Jerez après le premier Grand Prix est sur le chemin du retour, et celui de son coéquipier s'est chargé de réinstaller son stand ce matin. S'il avait dû manquer cette épreuve, Honda ne l'aurait pas remplacé.

Lui aussi opéré mardi, car souffrant d'une fracture du scaphoïde gauche, Cal Crutchlow a également passé avec succès le contrôle médical. L'Anglais n'a jamais caché son intention de disputer ce deuxième Grand Prix de la saison, alors que la fracture au niveau de son poignet a été découverte dimanche, après qu'il ait fait son retour au circuit. Sa première visite à l'hôpital, à la suite d'une lourde chute au warm-up, avait essentiellement mis en évidence une commotion cérébrale et un traumatisme du cou, suffisants pour qu'il soit déclaré inapte pour cette première course.

Álex Rins était lui aussi forfait pour le Grand Prix d'Espagne, mais fera son retour en piste vendredi. Le pilote Suzuki souffrait de l'épaule depuis une chute survenue pendant les qualifications, une luxation et une fracture de la tête de l'humérus l'ayant forcé au repos, notamment à cause d'une très forte douleur. Les quelques jours de soins auxquels il a pu se soumettre lui ont permis de passer le contrôle médical avec succès ce jeudi.