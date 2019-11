Márquez chute sur une plaque d'humidité et se déboîte une épaule

Marc Márquez a indiqué qu'une trace d'humidité sur la piste de Jerez avait été à l'origine de sa chute, lundi à la mi-journée. Un accident dans lequel il s'est partiellement luxé l'épaule droite, au point de devoir passer par le centre médical avant de pouvoir reprendre la piste.

Leader de la feuille des temps ce matin après son premier run, réalisé au guidon de la version 2019 de la Honda, le pilote espagnol l'a rapidement troquée pour une moto de 2020. Seulement, alors que plusieurs traces d'humidité persistaient sur les bords du tracé après les récentes pluies, Márquez est passé sur l'une d'elles en élargissant sa trajectoire pour entrer dans l'épingle Lorenzo, située à la fin du tour, et c'est ainsi qu'il est tombé.

"C'était ma faute, j'ai élargi ma trajectoire, mais dans les virages 5, 9 et 13 il y avait beaucoup de traces d'humidité en dehors de la trajectoire, surtout ce matin", explique le pilote. "J'ai élargi, mais je n'allais pas très vite parce que je venais d'avorter mon tour. Puis j'ai touché cette partie humide et j'ai perdu l'avant."

Bien que sa chute se soit passée à basse vitesse, il s'est tordu l'épaule droite en atterrissant mal, au point qu'il a été nécessaire de lui faire passer des examens de contrôle au centre médical. "Le problème c'est que je suis arrivé dans le gravier en n'étant pas dans une bonne position et je me suis déboîté l'épaule. C'est la raison pour laquelle j'ai été au centre médical", indique-t-il.

La saison 2018 de Marc Márquez avait été largement perturbée par un déboîtement récurrent de son épaule gauche, ce qui avait fini par requérir une intervention chirurgicale compliquée pendant l'intersaison. C'est cette fois l'épaule droite qui a été touchée dans cette chute, cependant sans que cela ne l'empêche de reprendre la piste par la suite.

Le Champion du monde était également tombé la semaine dernière pendant la première journée des essais de Valence, là aussi au guidon de la Honda 2020, une chute cette fois causée par des soucis de réglages électroniques sur le nouveau moteur. La moto avait été passablement endommagée dans l'accident, alors que le pilote s'était relevé indemne.

Trois motos dans le stand

Malgré cette chute aujourd'hui, Márquez a bouclé 69 tours et signé le sixième meilleur temps. Alors que les prévisions annoncent plus de pluie pour mardi, dernière journée d'essais de l'année, le #93 a récupéré aujourd'hui la Honda 2020 testée la semaine dernière par Cal Crutchlow, qui est venue s'ajouter dans son stand à celle dont il disposait lui-même à Valence et à une RC213V de 2019. Les deux motos de 2020 présentaient principalement des différences de châssis.

"J'avais trois motos dans le stand. L'une est la moto actuelle, une autre a la première version du nouveau moteur et un châssis différent", explique-t-il. "C'est là que l'on essaye de comprendre des choses pour avancer, et surtout ici, à Jerez, où le châssis est très important. Les conditions étaient très spéciales parce que le grip était très élevé, mais c'était très critique avec ce froid."

"Pour cette première journée, et étant donné que pour demain la météo ne semble pas parfaite, le HRC a décidé que j'allais tester deux motos [2020] différentes pour la première journée. Pour le deuxième jour, je ne connais pas le programme, mais le programme [d'aujourd'hui] a été provoqué par la météo."