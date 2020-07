Márquez a pris la direction de Jerez : il veut courir

Comme nous l'anticipions mercredi, Marc Márquez a bel et bien l'intention de ne pas manquer le Grand Prix d'Andalousie cette semaine.

Victime d'une fracture de l'humérus dans une lourde chute qui a mis fin, dimanche, à sa folle remontée depuis le fond du peloton dans un Grand Prix d'Espagne qu'il dominait outrageusement en vitesse pure, le pilote espagnol a été opéré mardi avec succès. Les médecins avaient rapidement écarté l'éventualité qu'il puisse reprendre la compétition dès cette semaine, évoquant plutôt l'option de Brno, dans deux semaines, dans le cas où le nerf radial aurait été épargné − ce qui est le cas − mais le champion ne l'entend visiblement pas de cette oreille.

Lire aussi : Marc Márquez opéré avec succès, le nerf radial épargné

Sitôt sorti de l'hôpital de Barcelone dans lequel il se trouvait, Márquez a pris la direction de Jerez ce matin à la première heure. Ce midi, il tentera de convaincre les médecins de le laisser courir cinq jours seulement après son opération. Il espère arriver sur le circuit andalou à temps pour que les services médicaux évaluent sa condition physique. Le protocole prévoit que le pilote doive réaliser des exercices qui solliciteront directement les muscles qu'il utilisera lorsqu'il pilotera sa moto.

S'il obtient le feu vert des médecins, Márquez sera en selle dès demain pour les essais libres. Alors que son équipe avait quitté le circuit lundi et que chacun avait rejoint son domicile, tous les membres devraient être de retour à Jerez ce jeudi afin de se préparer à cette éventualité.

Marc Márquez avait été appelé à la prudence et à la patience par son team manager, Alberto Puig, qui expliquait après l'opération de mardi qu'il était important de penser au long terme. Cependant, le fait que le nerf radial ait été épargné dans le choc de la moto contre le pilote dimanche après-midi, ce qui a été confirmé lors de l'opération, semble avoir reboosté son moral.

Reprendre la piste immédiatement pourrait lui permettre de marquer au moins quelques points s'il est suffisamment apte pour boucler les 25 tours de course dans le top 15, de quoi limiter la perte au championnat alors qu'une saison courte rend tout forfait particulièrement dommageable pour les ambitions de titre.

Álex Rins et Cal Crutchlow doivent eux aussi passer le contrôle médical aujourd'hui, après avoir manqué la première course à la suite de blessures subies pendant les essais libres. L'Anglais, lui aussi, a été opéré mardi, souffrant d'une fracture du scaphoïde au niveau du poignet gauche. Le pilote Suzuki a pour sa part multiplié les soins, sans avoir besoin d'intervention, mais son épaule droite est toutefois encore très douloureuse après une luxation et une fracture de la tête de l'humérus.