Márquez doit encore "rapprocher" la Honda de son style

Honda a totalement modifié sa moto cette année, renonçant à des caractéristiques qui permettaient à Marc Márquez de briller mais nuisaient aux autres représentants de la marque, dans une quête d'augmenter l'adhérence à l'arrière, principale faiblesse de la RC213V l'an passé. Márquez a immédiatement senti qu'il pourrait moins profiter du pilotage sur l'avant qui a fait sa force et doit encore trouver ses repères, d'autant plus qu'il a manqué la moitié des quatre courses disputées depuis le début de la saison.

Vendredi, le #93 a ainsi fait ses premiers véritables essais avec cette nouvelle Honda sous la pluie. "Dans certains virages, je ne savais pas vraiment où était la limite et ça faisait un peu peur mais cette nouvelle moto se pilote différemment", a confié un Márquez qui connaît "un peu mieux" sa machine mais manque encore d'automatismes : "Pendant neuf ans, j'ai piloté des Honda qui avaient le même style et celle-ci en a un totalement différent."

"Ça vient peut-être plus facilement ou naturellement pour d'autres pilotes, ça devient un peu plus naturel [pour eux]. Mais ça ne veut pas dire que la moto est lente, ça peut être une moto rapide qui se pilote différemment. Je l'ai déjà dit au Qatar : je dois la rapprocher un peu de mon style pour être à l'aise et pour être constant et performant quelles que soient les conditions."

Course après course, Márquez cherche donc à piloter sa moto différemment et passe des pièces en revue, avec l'espoir de renouer avec ses points forts : "Faire des ajustements aide à être plus constant, à piloter plus naturellement et à être moins sollicité physiquement. Si on se bat contre la moto, tout devient plus difficile. On peut faire un tour, deux tours, mais c'est dur de faire trois ou quatre tours à un rythme constant."

Et Márquez sent justement qu'il est parvenu à rapprocher la moto de ses besoins pendant les trois jours du GP des Amériques : "Dans le garage, surtout avec Honda, le HRC et mon équipe, on travaille. On a testé de petites choses, on a fait de petits progrès. Peut-être qu'on testera quelque chose de différent dans le test de Jerez."

Marc Márquez

"D'une course à l'autre, Honda peut apporter des nouveautés. Parfois, on ne le sait pas, on arrive et ils disent 'on a ceci, on a cela.' C'est vraiment bien et il faut être patient parce qu'on sait que quelque chose arrivera. Parfois, des choses arrivent et ne fonctionnent pas comme prévu, mais à Austin, j'ai testé quelque chose qui m'a un peu aidé et il faut continuer dans cette voie. Surtout sur l'équilibre de la moto, je pense qu'on peut progresser dans ce domaine."

"Je ne peux pas dire [ce qui a changé] parce que vous ne pouvez pas le voir de l'extérieur. Mais on travaille. En se rendant sur de nouveaux circuits, avec de nouvelles conditions, on commence à identifier les points faibles."

Marc Márquez ne se contente pas de rapprocher la moto de son style et essaie aussi de faire l'inverse, en adaptant son pilotage aux besoins de la nouvelle Honda. Cette démarche a ses limites, chaque pilote ayant ses caractéristiques, mais l'Espagnol a déjà été contraint de changer sa façon de manier la machine depuis sa grave blessure de 2020, ne pouvant plus autant solliciter son bras droit que quand il écrasait la catégorie.

"Au final, on a son propre style de pilotage, des faiblesses et des forces. Même si on change de constructeur, de moto ou de catégorie, si on est fort on freinage, on sera fort au freinage, et si on a du mal dans les virages rapides, on aura du mal dans les virages rapides. Mais on peut ajuster son style."

"Par exemple, actuellement je ne pilote pas avec mon style, avec le style de 2019. Je pilote différemment, mais pas à cause de la moto, à cause de ma condition physique. Donc si on veut [changer de façon de piloter], on le peut. Mais mes points forts sont les mêmes qu'en 2019, bien que peut-être un peu moins forts, et j'ai essayé de progresser sur mes points faibles."