Márquez ne compte donner aucun conseil à Mir et Rins

Marc Márquez a touché la victoire du doigt au Grand Prix d'Australie et s'est finalement incliné d'un dixième devant Álex Rins, qui a ainsi retrouvé le succès pour la première fois depuis 2020. Un résultat que le pilote Suzuki espérait décrocher afin de tourner la page de ses six ans sous les couleurs du constructeur de Hamamatsu sur une bonne note avant de rejoindre les rangs de Honda à compter de l'an prochain.

Ce résultat est venu insuffler une motivation qui s'était semble-t-il quelque peu perdue chez Suzuki depuis l'annonce de son retrait en fin de saison, en témoignent les résultats de Rins mais également de Joan Mir, qui n'étaient plus entrés dans le top 4 depuis respectivement 12 et huit courses. Mais à titre personnel, Rins est surtout venu rappeler qu'il est bien capable de gagner des Grands Prix, un élément très important aux yeux de Márquez qui attend son arrivée, ainsi que celle de Mir, de pied ferme.

Rins rejoindra en effet Takaaki Nakagami dans le team satellite de Honda, l'équipe LCR, où il sera équipé d'un matériel d'usine, tandis que Mir deviendra le coéquipier de Márquez chez Repsol Honda. De quoi former, sur le papier, un groupe à haut potentiel.

"C'est bien qu'un Champion du monde et un pilote qui gagne des courses avec un autre constructeur rejoignent Honda. Comme ça, on va voir exactement quel est le niveau", a déclaré Márquez après le GP d'Australie. "Je travaille très dur pour améliorer ce projet 2023 avec Honda, ils travaillent très dur aussi."

Marc Márquez et Álex Rins en lutte pour la victoire en Australie.

Après une saison désastreuse, la marque japonaise doit en effet absolument rectifier le tir, et Márquez prend sur son temps d'essais durant les week-ends de course pour tester de nouveaux éléments. S'il veut rendre la RC213V aussi compétitive que possible pour 2023 afin que Honda retrouve les avant-postes, c'est avant tout pour lui même jouer le titre. Un retour à de bonnes performances profitera certes à tous ses pilotes, mais l'Espagnol prévient : son travail d'aide envers ses futurs coéquipiers s'arrête là.

"On verra comment ils s'adapteront à la Honda. Ils peuvent être rapides. J'ai toujours eu des coéquipiers d'équipe et de marque rapides, que ce soit Pedrosa, Lorenzo, Álex [Márquez], Pol Espargaró qui, quand il est arrivé, avait fait des podiums avec KTM et terminé quatrième du championnat", a rappelé le #93.

Puis d'ajouter, en riant : "Ce sont deux coéquipiers forts. On m'a demandé quels conseils je peux leur donner mais je ne vais pas leur en donner, ce sont des coéquipiers mais ce sont des rivaux !"

Le ton se veut léger mais l'affirmation est ferme. S'il se réjouit de voir arriver des pilotes rapides chez Honda, élément fondamental à ses yeux pour faire progresser la moto, et qu'il salue la victoire d'Álex Rins, Márquez n'en démord pas : "Je ne vais pas dire que je lui souhaite le meilleur… Non ! On va y aller, et c'est tout, il fait partie de mes adversaires. Sinon, ça sonnerait faux."

Avec Léna Buffa

