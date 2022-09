Márquez encouragé par sa capacité à attaquer en fin de course

Marc Márquez a dépassé ses propres attentes à Motegi. Auteur de la pole dans des conditions pluvieuses idéales pour lui, qui lissaient les performances entre les motos et limitaient les contraintes sur son bras droit encore faible sur le plan musculaire, l'Espagnol doutait de ses chances en course. Il n'a certes pas pu monter sur le podium mais il a pris une quatrième place plus qu'encourageante, égalant ainsi son meilleur résultat de la saison.

Márquez n'avait pas encore bouclé la distance d'une course depuis son retour, s'étant limité à de très courts relais au test de Misano avant d'abandonner dès le premier tour au GP d'Aragón. Ce dimanche, le pilote Honda a bouclé les 24 tours avec une certaine fatigue mais sans douleur. Signe que son bras ne le gênait plus comme avant l'opération qui l'a tenu éloigné des circuits pendant trois mois, il s'est même permis un dépassement sur Miguel Oliveira en toute fin de course.

"Je suis très, très heureux, surtout parce que c'était une course solide", a déclaré Márquez. "J'ai été constant, solide, et le plus important, c'est que je n'ai pas eu de douleur pendant la course. Le bras était fatigué à la fin mais je ne sens pas de douleur. C'est le plus important pour moi. C'est aussi pour ça que j'ai pu attaquer Oliveira dans les deux derniers tours."

"Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu les sensations pour attaquer quelqu'un dans les derniers tours parce que j'avais mal et que c'était dur de rester concentré. Aujourd'hui, je n'ai pas eu de douleur, juste de la fatigue, et tout était sous contrôle. J'ai fait une course solide, je suis content."

Marc Márquez sent des progrès dans sa condition physique mais n'est pas encore à 100%. "Sur un tour, je ne suis pas loin de piloter comme je le veux", constate-t-il, "mais pour rouler à un rythme constant, pour contrôler les moments inattendus comme des vibrations sur les freins ou dans les changements de direction, je sens que je peux encore travailler et progresser."

"Ce n'est que la deuxième course. On va avoir la Thaïlande, l'Australie, la Malaisie et Valence. On pourrait croire que j'ai oublié ça mais non : le [manque de performances à cause du] bras est là."

Un problème a ralenti Márquez dans le premier tour

Sur un circuit appartenant à Honda, Marc Márquez aurait peut-être pu prétendre à un meilleur résultat sans un problème en tout début d'épreuve et visiblement lié à une cartographie moteur. Le #93 avait pris un bon envol depuis la pole mais a été doublé par Jorge Martín, Brad Binder, Miguel Oliveira et Jack Miller en quelques virages avant de conclure le premier tour. Un changement de réglage a corrigé le souci.

"On a pris le pneu tendre à l'arrière pour attaquer au début, mais j'ai eu un petit problème dans le premier tour. J'ai perdu beaucoup de temps et pas mal de pilotes m'ont doublé. J'ai changé de cartographie et le problème a disparu. On sait ce que c'est, c'est un tout petit problème. Quand on est dans un gros groupe, ça a des conséquences importantes. Mais ma course a débuté là et je suis satisfait."

Márquez tient néanmoins à minimiser la performance du jour, selon lui en grande partie due à la pluie tombée samedi et à un tracé flatteur pour une Honda toujours autant en difficulté : "Naturellement, la confiance est de plus en plus élevée mais on doit rester calmes. Comme je le disais vendredi, les points faibles de notre moto sont moins mis en avant sur ce circuit. C'est pour ça que j'ai pu être rapide dès les EL1. On avait presque la même moto qu'en Aragón mais on était plus proches des autres. Ça aide beaucoup."

"Les conditions pluvieuses m'ont aidé à rester frais samedi et à partir en pole position", a-t-il ajouté. "Je suis toujours sincère : dans un week-end normal, je pense que ça aurait été la septième, la huitième ou la neuvième place, pas la quatrième."