Márquez : "J'ai essayé de copier Quartararo, mais je suis tombé"

Sa plus faible qualification depuis 2015, Marc Márquez la doit à une stratégie manquée. Ou peut-être à une question de "karma" si l'on suit le raisonnement de Wilco Zeelenberg, qui n'a pas apprécié voir le Champion du monde essayer "d'entrer dans la tête" de Fabio Quartararo et a observé qu'il a fini par en être piégé.

Le #93 a en effet tenté de disputer les qualifications du Grand Prix de Malaisie dans la roue du Français, un choix optimum sachant qu'il jugeait lui-même hier que le jeune pilote Petronas se montrait impressionnant sur le tour lancé. Après avoir joué au chat et à la souris pendant quelques minutes, les deux hommes étaient toujours collés l'un à l'autre lorsqu'est venu le temps de se lancer véritablement à l'assaut du chrono. Mais pour Márquez cela s'est arrêté brutalement, puisque sa moto l'a catapulté dans les airs dans le lent virage 2 de la piste malaisienne.

Première conséquence : il souffre de "multiples contusions" aux genoux, aux coudes et aux épaules, après un atterrissage violent contre le bitume de Sepang. Les examens ont toutefois écarté toute fracture et blessure interne, et le pilote espagnol se veut rassurant : "Je vais bien. Bien sûr, c'est douloureux. Ça a été une grosse chute." Déclaré apte pour la suite, le #93 a reçu des anti-inflammatoires et sera à nouveau examiné demain matin, afin que les médecins évaluent son évolution et sa réaction aux médicaments.

Deuxième effet de cette bévue : Márquez ne s'élancera que de la 11e place demain. Et il affirme que c'est surtout ça qui l'agace après ces qualifications ratées. "Franchement, je suis plus déçu de partir 11e que d'être tombé", peste-t-il. "Ce sera dur, parce que ça n'est pas l'un des meilleurs circuits pour nous. Les EL4 ont été très bons, j'ai eu un bon rythme, mais ce sera dur, ça n'est pas pareil quand on part derrière. […] Je pars 11e, je vais essayer de me donner à 100%. L'objectif est d'arriver dans le top 5 et si possible ce serait mieux de monter sur le podium, mais la victoire ce sera très difficile."

"La stratégie n'était pas parfaite"

Le pilote Honda met ses qualifications rocambolesques sur le compte d'une stratégie manquée, alors qu'il ressentait une certaine infériorité sur le tour lancé. Il assure toutefois ne pas avoir eu pour objectif de prendre le sillage de Quartararo. "Bien sûr, il y a des circuits sur lesquels je suis forts, et quand j'attaque certains pilotes me suivent, et d'autres sur lesquels j'essaye d'appliquer une stratégie différente. J'ai essayé d'attaquer seul en essais, mais mon chrono était de 1'59"4 ou 1'59"3. Quand j'avais quelqu'un devant moi, j'ai pu faire des 1'59"0 ou 1'58 comme eux. Je pense qu'un temps en 1'58 haut était possible. Cette fois c'était Quartararo, mais franchement je cherchais un autre pilote car il est assez difficile à suivre, il fait son temps d'une manière différente et il n'est pas très bon de le suivre avec la Honda."

"Pendant toute la saison, on a fait 17 fois les essais d'une très bonne manière, avec une très bonne stratégie, mais cette fois je n'ai pas pu trouver la stratégie parfaite", admet-il. "On a réglé la moto dans l'optique d'avoir un bon rythme, mais on avait du mal sur le tour, surtout dans les changements de direction, où la moto était un peu plus instable. Le pneu était prêt parce qu'au virage 15 j'étais déjà rapide et ça allait, mais j'ai peut-être fait le changement d'une manière un petit peu trop agressive."

"C'est juste que j'ai peut-être poussé trop fort. Quand ils ont des pneus neufs, les pilotes Yamaha sont super rapides et ils peuvent très bien réaliser les changements de direction. J'étais derrière Quartararo, il a pris le changement de direction, j'ai essayé de le copier, mais je suis tombé, tout simplement. On a des points forts et des points faibles, mais il faut qu'on gère ça bien. […] Quand on a des points faibles, il faut bien analyser et le plus important est qu'en rythme de course et surtout en pneus usés, c'est là que je me sens le plus fort."