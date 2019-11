Márquez heureux de pouvoir fêter le titre équipes avec Lorenzo

Marc Márquez termine donc une année 2019 de rêve avec 420 points sur les 475 qu'il y avait à distribuer, et en ayant contribué de manière plus que significative aux trois titres mondiaux remportés par Honda. Après sa victoire sur la dernière manche de la saison, à Valence, le Champion du monde ne peut que profiter d'un moment incroyable dans la carrière d'un pilote, celui où l'on se rend compte que ce qui a été effectué ne sera peut-être pas battu avant très longtemps...

"C'est la meilleure saison de ma carrière et je ne sais pas, ça sera peut-être la meilleure saison de toute ma carrière [une fois terminée] ! Évidemment, les statistiques parlent d'elles-mêmes, nous avons montré notre potentiel cette année. C'était une saison [presque] parfaite, ça serait tellement dur à améliorer. Nous l'avons terminée de la meilleure façon, en gagnant la course à Valence et surtout en gagnant le titre par équipes car tout le team Repsol Honda le mérite."

Le numéro 93 a également salué son équipier Jorge Lorenzo, qui a tout de même contribué au titre de Repsol Honda cette saison. Le Majorquin prend en effet sa retraite après ce dernier Grand Prix de l'année, suite à une saison de galère au guidon de la Honda RC213V, marquée notamment par plusieurs blessures qui l'ont handicapé tout au long de l'année.

"Je suis content de gagner le titre par équipes, d'abord pour les sponsors, mais aussi pour Jorge. Le Jorge que j'ai dans mon esprit, c'est le quintuple Champion du monde et personne ne mérite de finir sa carrière avec une saison comme ça, où il a eu beaucoup de mal avec des blessures. Au minimum nous pourrons fêter quelque chose ensemble ce soir, c'est aussi très important", a-t-il expliqué au micro du site officiel du MotoGP.

Une dernière course entre agressivité et prudence

Si le résultat final peut laisser transparaître d'une course très tranquille à Valence, Marc Márquez a dû s'employer après notamment un envol plus que moyen depuis la première ligne de la grille. Une fois qu'il est revenu derrière Fabio Quartararo, ceux qui pensaient à un remake des batailles de Misano et Buriram ont dû vite revoir leurs espoirs, le numéro 93 prenant rapidement les commandes et préférant assumer le rôle de lièvre.

"Je savais avant la course que Quartararo serait très rapide dans les premiers tours, et que Maverick [Viñales] serait peut-être plus rapide à la fin. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé car j'ai vu qu'il a terminé loin des meilleurs. En Malaisie j'ai pris le meilleur départ de la saison, ici le pire ! Il s'est passé quelque chose, c'était un peu en descente, la moto bougeait, ou ma position n'était pas la bonne, et le départ n'était pas bon. Mais à part ça, j'ai fait une belle remontée, j'ai dépassé pas mal de pilotes en deux tours. Fabio commençait à s'échapper mais en deux ou trois tours je l'ai rattrapé, et c'était bien."

Lire aussi : Lorenzo se sent libre, chanceux et fier de sa carrière

Il explique ensuite au site officiel du championnat sa stratégie globale : "J'ai dit à Alberto [Puig, team manager Repsol Honda] avant la course que je voulais mener toute l'épreuve ! Il n'était pas sûr mais je m'en fichais, je voulais mener. Pour des raisons techniques, je me sentais mieux si j'étais devant, et c'était important. J'étais déçu de mon départ, j'ai perdu pas mal de places, mais la remontée était vraiment chouette. C'était agressif, j'ai passé beaucoup de pilotes, j'ai rattrapé Quartararo, je l'ai suivi un tour et je l'ai dépassé. La stratégie était intelligente."

Márquez a également expliqué avoir fait preuve de prudence, les conditions climatiques n'étant pas parfaites, notamment à cause du vent. Une analyse poussée de la course de Moto2 lui a permis d'identifier les zones critiques de la piste, là où plusieurs pilotes se sont fait piéger, jusque lors de la course MotoGP avec notamment la triple chute Petrucci/Zarco/Lecuona.

"Lors de la course Moto2, j'ai vu des chutes étranges, dont celle de mon frère. Quand la course s'est finie, je suis retourné dans la pitlane pour vérifier la direction du vent. J'ai tout de suite compris que dans les virages 6 et 11 le vent était très fort. Cela a créé les chutes, donc j'ai été un peu prudent dans ces deux virages car le vent soufflait fort et on pouvait facilement perdre l'avant."