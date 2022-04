Éliminé en Q2, Marc Márquez devra "prendre un risque"

Marc Márquez aura eu beau prier pour que la pluie ne tombe pas sur le circuit de Mandalika aujourd'hui, le ciel a continué d'être capricieux et ne lui a pas permis de passer automatiquement en Q2 au terme des EL3 qu'il a pourtant dominés et qui se sont donc déroulés sur piste mouillée. Mais les conditions compliquées ont finalement plus réussi au pilote Honda depuis le début du week-end que le sec.

Bien plus loin lors des autres séances, ses difficultés se sont poursuivies lors des qualifications. L'Espagnol a tout donné pour passer en Q2 mais a chuté à deux reprises, et la seconde a définitivement mis un terme à tout espoir d’amélioration. "Ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai essayé quand ce n'était pas possible", a-t-il expliqué.

"Je n'étais pas prêt, je ne me sentais pas bien mais j'ai essayé, il n'y avait pas d'autre option pour être en Q2. C'est sûr que j'aurais pu éviter la deuxième chute, mais j'étais trop dedans. Je savais que je faisais un bon tour et que c'était ma dernière chance et j'ai essayé coûte que coûte. Il y avait une partie sale et j'ai perdu l'avant."

Le #93 est victime de "problèmes inattendus" liés à la nouvelle carcasse de pneus apportée par Michelin, impactant ainsi essentiellement l’avant de sa moto, qui a justement toujours été son point fort avec la RC213V. "C'est un pneu qui a gagné des courses par le passé, mais maintenant la moto est différente", a-t-il rappelé. "Nous avons essayé différentes choses pour l'avant, ça m'a perturbé et je n'ai pas bien piloté mais demain nous allons revenir à une moto que je connais, dont je connais la limite et le feeling avec l'avant".

Les Honda semblent les machines les plus touchées, tandis que les Yamaha et les Ducati s'en sortent bien mieux. Mais pas question, aux yeux de l'Espagnol, de prendre cette excuse : "Les autres ont les mêmes pneus donc on ne peut pas se focaliser que sur un point car c'est la même situation pour tout le monde. Nous avons besoin de comprendre la voie à suivre pour tirer des choses de ces pneus. Quartararo a fait le même chrono que durant le test donc la performance est là."

Qualifié en 15e position sur un tracé où les dépassements sont jugés difficiles et sans véritable solution de réglages, l'octuple Champion du monde ne compte pour autant pas se montrer résigné et estime qu'il n'aura pas d’autre choix que de se montrer agressif en course. "Il faut que j’attaque, et en attaquant je vais prendre un risque. Nous verrons si ce risque sera trop important ou non", a-t-il déclaré.

"Je dois prendre un risque pour au moins terminer dans le top 10. Je ne peux pas dire que je vais me battre pour le podium ou la victoire, il faut l'oublier en partant 14e, mais je ne peux pas être patient comme au Qatar, je dois attaquer pour doubler des pilotes."

En raison de la pénalité reçue par Franco Morbidelli, Márquez gagnera une place sur la grille. Même si cette position ne l'arrange pas, il souhaite se montrer optimiste : "C'est sûr que nous sommes loin et que c'est difficile de tirer du positif d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas là où nous voulons être mais c'est comme ça, nous y allons étape par étape et demain il sera temps de prendre un bon départ et de dépasser, même si ça sera difficile sur ce circuit."