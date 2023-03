Márquez s'est inspiré de Mir et Rins pour progresser

Quelle journée de samedi pour Marc Márquez ! Le pilote espagnol, qui exprimait depuis plusieurs semaines une prudence teintée de pessimisme pour la saison approchant, a passé un cap inattendu dans ses performances pour aller décrocher la première pole position de ce championnat, avec un record à la clé, puis la médaille de bronze de la course sprint disputée à Portimão.

"Ça a été un samedi incroyable et inattendu", se réjouit le #93, expliquant les efforts fournis pour en arriver à ces progrès soudains. "[Vendredi] on a travaillé très dur avec l'équipe, pas uniquement pour améliorer la moto mais aussi mon style de pilotage parce qu'à certains endroits, je perdais beaucoup. Je dois encore progresser sur certains points, mais je me suis bien qualifié et ça aide beaucoup pour la course."

Le travail réalisé après la première journée d'essais, qu'il avait terminée à la 14e place, a porté à la fois sur sa moto et sur son propre pilotage, sur la base de conseils que son équipe a pu lui donner. "J'apprécie beaucoup que mon team soit capable de me donner des conseils de pilotage", souligne l'octuple Champion du monde. "Je peux imaginer que ça n'est pas facile de donner des conseils à un gars qui a gagné plein de fois, mais parfois ça m'aide. Et puis, parfois, il faut l'accepter. C'est dur à entendre, mais il faut l'accepter et je l'ai accepté. [Samedi] matin, j'ai roulé seul, pour essayer de me concentrer uniquement sur ces conseils et d'améliorer mon style de pilotage, et je l'ai amélioré."

Ces conseils se sont essentiellement basés sur les données des deux nouveaux pilotes du groupe, Joan Mir et Álex Rins, tous deux venus de Suzuki. "Tous les pilotes Honda avaient un niveau très similaire jusqu'à [samedi] matin et ils ont commencé à analyser ce que les autres faisaient mieux. Ce que j'ai fait, c'est juste copier le style aux endroits où ils font mieux. Je perds encore trop dans le dernier virage et je dois encore y progresser. Dans les autres endroits de la piste, j'ai essayé de garder mes points forts et d'utiliser le style de Mir et de Rins."

Ce qui se passait dans les autres box a également inspiré un changement sur la moto #93 : "On a fait un petit changement sur la moto [samedi] matin, surtout sur la partie électronique. Les autres Honda allaient dans une direction différente, alors j'ai dit 'pourquoi ne pas essayer' parce qu'ils viennent d'un autre constructeur. Alors j'ai essayé, c'était différent, au début c'était difficile, mais j'ai réussi à m'adapter. Un de mes points forts, c'est de m'adapter aux situations, à ce que j'ai, et j'ai pu le faire."

Le stand de Marc Márquez s'est inspiré du travail des nouveaux pilotes Honda

Quelle que soit la progression qui a pu être obtenue grâce à ces inspirations, ce qui frappe également, c'est que Marc Márquez a de toute évidence retrouvé une condition physique qui lui permet de compenser les imperfections que conserve sa moto. "Je me sens bien", assure-t-il. "C'est la principale différence avec l'année dernière. Maintenant, quand je ne peux pas y arriver avec le talent ou avec la performance qu'on a, je peux piloter de façon plus physique et en tirer profit. Ça veut dire aussi que c'est plus risqué, mais maintenant je peux le faire."

Le champion espagnol refuse néanmoins de considérer qu'il est personnellement supérieur à sa moto : C'est quelque chose que je ne dirai jamais. J'ai ce que j'ai et je travaille pour trouver le meilleur package. À certains moments dans la saison, il faut pousser l'usine parce que ça sert pour l'année suivante. Mais à la première course, on sait ce qu'on a et il faut être uni, c'est la meilleure façon pour tirer le maximum. Peut-être pas pour gagner une course, mais on verra, le championnat est très long et il faut croire dans son équipe, sa moto et soi-même."

"J'ai ce que j'ai et on est ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble avec Honda, mon équipe et moi. Il n'y a rien à gagner à se plaindre. Je ne sais pas où ont fini les autres Honda, mais moi j'ai cette moto, j'ai ce package et je dois juste trouver la façon… Parfois, ça n'est pas la meilleure façon, comme [samedi] matin où ça n'était pas la manière la plus polie [de faire la pole], mais c'est une compétition et j'essaye de survivre. Ça veut dire essayer de faire au mieux à chaque moment."

L'excitation de la course et de la performance

Alors que certaines voix se sont élevées samedi soir pour soulever des aspects négatifs de cette nouvelle course sprint, notamment celle de Fabio Quartararo qui la perçoit comme dangereuse, les pilotes qui l'ont dominée ont tous partagé leur excitation face à ce nouveau format, et Marc Márquez en fait partie. Il faut dire que sa journée aurait difficilement pu être meilleure et il a bien conscience de l'impact qu'ont eu ses résultats médiatiquement. "Je crois qu'avec la pole position, on a créé une hype sympa. Comme Fernando Alonso en Formule 1 ! Je crois que c'est bien pour le championnat."

"À la course sprint, je ne m'attendais pas à être sur le podium, au test j'étais tellement loin. Mais dans une course, on ne sait jamais. La pression est toujours plus grande et j'aime la pression", décrit l'Espagnol, "j'aime avoir cette sensation que je ne peux pas faire la moindre erreur à ce moment-là. J'adore avoir cette nervosité. Pendant un test, c'est ennuyeux, on fait des tours, des tours…"

Parti de la pole, le pilote Honda a pris les commandes de la course sprint au départ avant de se faire dépasser par les Ducati de tête, mais il a tenu bon pour se maintenir dans le groupe de tête, suffisamment proche pour saisir sa chance si elle se présentait. Et c'est ce qu'il a fait, en passant Miguel Oliveira et Jack Miller ensemble dans l'avant-dernier tour pour aller chercher cette troisième place.

"Quand j'ai vu que Miguel prenait l'intérieur, je me suis dit que c'était mon moment, parce qu'il est très difficile de dépasser au virage 1 et de rester à l'intérieur. Il y a une bosse au milieu du virage et on voit que la moto d'Oliveira a bougé ; ça vous fait sauter et sortir de la trajectoire. C'était ma seule chance de monter sur le podium. Ce n'était pas mon intention. Mon intention et l'objectif de l'équipe, c'était qu'avec un top 5 ça aurait été un samedi incroyable. Alors quand j'ai vu cette petite chance, je me suis dit que c'était mon moment. Ensuite, dans les deux derniers tours j'ai bien défendu. Je suis content."

Marc Márquez reste néanmoins prudent en pensant au prochain rendez-vous, celui de la course principale qui sera disputée cet après-midi et pour laquelle il repartira de la pole position. "Pendant les tests, déjà, je savais que la distance de la course sprint serait un de mes points forts ; pour ce qui est de la longue course, on aura plus de mal parce qu'on perd beaucoup dans certains domaines et on récupère beaucoup au freinage, mais ça n'est pas la meilleure façon de piloter pendant 25 tours. [Samedi] on a survécu et il faut maintenant qu'on continue à travailler ensemble avec l'équipe, avec Honda, les mécaniciens et les techniciens, et qu'on essaye de tirer le maximum de notre situation actuelle."

