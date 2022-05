Márquez loin de son meilleur niveau : "Je ne pilote pas bien"

Marc Márquez serait-il résigné ? Homme fort du MotoGP dès ses débuts en 2013, l'Espagnol a vu son élan brisé par sa chute à Jerez il y a deux ans. Écarté des circuits tout au long de la saison 2020, il est depuis à la peine sur la Honda, malgré quelques coups d'éclats qui lui ont permis de décrocher trois victoires la saison passée.

Au Grand Prix de France, il a coup sur coup répété qu'il n'était pas dans la course au titre puis confié que le manque de résultats était "de plus en plus facile à admettre." Assez fataliste au soir de sa sixième place, il reconnait qu'un Márquez plus jeune aurait "bien sûr" tout fait pour décrocher un meilleur résultat.

"Il y a trois ans, c'était impossible de terminer là…" a précisé le #93. "Combien ai-je fait de courses cette année ? Cinq ? J'ai fait sixième, cinquième, sixième, cinquième, quatrième : c'était impossible [avant] ! Il y a trois-quatre ans, si j'étais en dehors du top 5, c'est que j'avais chuté parce que je poussais. Mais maintenant, nous sommes loin, trop loin pour prendre ces risques. On ne peut pas piloter plus vite pour beaucoup mieux, donc c'est plus facile à accepter."

Márquez semble même détourner son regard de la lutte au championnat, ayant appris de la bouche des journalistes son retard de 48 points sur Fabio Quartararo. "Seulement ?" a-t-il ironisé auprès du site officiel du MotoGP, sourire aux lèvres. Le sextuple Champion du MotoGP ne se fait pas d'illusions sur son potentiel actuel, qu'il s'agisse de ses capacités personnelles, son bras droit l'ayant contraint à modifier sa façon de piloter, que du niveau de sa Honda.

"[En pilotage] je ne suis clairement pas dans un bon moment. Je pilotais bien mieux dans le passé ; maintenant, je pilote de manière différente, d'une manière étrange au départ mais à laquelle je m'habitue. Mais ce n'est pas le pilotage que je veux ; j'essaie toujours de forcer [pour adapter] mon style de pilotage à ce dont j'ai besoin."

"C'est vrai que je ne pilote pas à mon meilleur niveau mais sur chaque course, je suis le premier Honda ! Ce qui veut dire que la performance est là. Mais je ne pilote pas bien. En essais, j'essaie de trouver un rythme, un tour, mais le rythme est difficile à trouver. Et en course, nous travaillons et insistons pour essayer de piloter au top niveau."

Au Mans, les causes des difficultés de Márquez étaient donc multiples : "C'était tout. La moto ne fonctionne pas au mieux parce que je souffre et que je ne roule pas comme je le veux. Malgré ça, j'ai été le meilleur Honda mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est de finir sur la première marche du podium et nous en sommes loin. Nous devons continuer à travailler, comprendre la situation, les problèmes, et essayer de les corriger."

Avec Guillaume Navarro