Márquez : Lorenzo, un "vrai champion"

Comme une bonne partie du paddock MotoGP, Marc Márquez a admis sa surprise lorsqu'il a appris la retraite de son équipier Jorge Lorenzo, qui sera effective après le Grand Prix de Valence de ce dimanche. Lors de la conférence de presse précédant ce dernier rendez-vous de la saison, le Champion du monde a tenu à saluer la carrière de celui dont il a battu le record de points en une saison, que Lorenzo détenait depuis 2010.

"C'était une surprise, même pour son équipier ! Nous ne le savions pas dans l'équipe. C'était une surprise, surtout sur sa manière de travailler dans le box sur les dernières courses. Les résultats peuvent être meilleurs ou pires, mais son travail était le même que depuis le premier jour ici chez Honda. Il y a une heure j'étais avec lui dans son motorhome pour le féliciter sur sa carrière et sur la manière dont il a pris la décision. C'est quelque chose qui montre vraiment comment est Jorge, c'est un vrai champion. Il sentait qu'il ne pouvait pas se battre aux avant-postes et il a donc décidé d'arrêter, ça en dit long sur lui. C'est un sacré caractère sur et en-dehors de la piste, et un vrai Champion. Je le félicite, et je lui souhaite le meilleur pour le futur."

Le porteur du #93 est également revenu sur un épisode cocasse de leur relation, en 2010 justement. Si Jorge Lorenzo régnait pour la première fois au sommet du MotoGP avec le titre mondial, un jeune Marc Márquez devenait pour sa part Champion du monde 125cc. L'occasion d'apprendre de son aîné... et dans tous les domaines !

"Mon premier souvenir avec lui est en 2010, quand il a gagné le titre MotoGP et que moi j'ai gagné le titre en 125cc. Nous dînions ensemble en décembre, et moi je mangeais tout ce qui passait, et alors il a commencé à me dire que je devais vraiment faire un régime, il m'a un peu engueulé ! En fait à cette époque je n'avais pas de régime, je mangeais juste tout ce qui passait, fromage, hamburgers, tout ! [rires]"

Une paire de Márquez au HRC en 2020 ?

Marc Márquez s'est également exprimé sur la situation qui se crée pour 2020, avec incontestablement le guidon le plus convoité du MotoGP qui se retrouve sur le marché. Son frère Álex ayant remporté le titre en Moto2, il paraît normal de le considérer pour possiblement combler le vide laissé par Jorge Lorenzo... ou celui laissé par l'un des pilotes LCR Honda, envoyés vers l'équipe factory ? Le Champion du monde MotoGP l'affirme toutefois, il n'influencera pas la décision de ses patrons.

"Ce n'est pas ma décision, bien sûr, et je ne forcerai jamais une décision. Mais premièrement, c'était une surprise pour tout le monde, même pour Honda, pour Alberto [Puig, team manager] et le staff japonais. Maintenant ils doivent jauger deux stratégies différentes, soit quelqu'un avec plus d'expérience, ou donner une opportunité à un plus jeune. Ça sera le point d'interrogation pour Honda. Pour mon frère, bien sûr c'est le Champion du monde Moto2, il est sur la liste. Mais ça n'est pas mon travail, mon travail est de faire du mieux de mon côté du garage, et celui de mon frère est de montrer qu'il travaille dur pour montrer qu'il mérite une MotoGP dans le futur, et c'est ce qu'il a fait cette année."