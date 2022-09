Márquez se sent "mal" vis-à-vis de Quartararo et ses chances de titre

Le départ du Grand Prix d'Aragón a été marqué par la violente chute de Fabio Quartararo, puis par celle de Takaaki Nakagami, toutes les deux la conséquence d'une petite erreur de Marc Márquez à la sortie du troisième virage. S'il a regretté un malheureux "effet domino" contre lequel il n'a rien pu faire, l'Espagnol s'est montré profondément embêté vis-à-vis du Français, qui mène le championnat et qui a vu son avance se réduire à dix points.

S'il avait déjà perdu de précieuses unités lors des dernières courses face à Pecco Bagnaia, et même Aleix Espargaró, Quartararo avait une chance de réaliser un bon résultat ce dimanche après avoir affiché un bon rythme tout au long des essais libres. En provoquant involontairement sa chute, Márquez a conscience des conséquences pour le titre, lui qui a vécu ce genre de situations par le passé.

"Je me sens mal et j'espère que Nakagami et Fabio ont compris, mais je me sens mal surtout pour Fabio, qui joue le titre. Je sais ce qu'il se passe quand tu perds une course comme ça parce que ça m'est arrivé. Il le sait, on prend des risques dans les premiers tours et parfois ce genre de choses arrive. Ça fait partie des incidents de course, comme ça peut arriver à Bagnaia ou à d'autres", a-t-il expliqué.

"J'espère qu'il va bien. Je me sens mal parce que ça a été une chaleur, comme il y en a toujours eu dans ce virage lors des dernières courses ici. Cette fois ça a été moi, par malchance Fabio était très proche de moi", a-t-il regretté. "J'espère qu'il va continuer avec la mentalité qu'il a depuis plusieurs courses parce que je suis certain qu'il peut se battre pour le titre jusqu'au bout."

Du positif... Mais sur une distance trop courte

Marc Márquez

Malgré cet incident de course, Márquez a souhaité voir le positif. Même s'il n'a pas vu la fin du premier tour, il a effectué un bien meilleur départ que ce à quoi il s'attendait après plus de trois mois sans en avoir réalisé.

Qualifié en 13e position, il était revenu aux alentours de la sixième place lorsque le contact avec Quartararo a eu lieu. "C'est vrai que mon départ a été incroyable. Mon instinct était là, j'ai pris un bon départ et je suis passé par l'extérieur. Je crois que j'étais sixième quand je suis sorti du premier virage. Je ne m'y attendais pas. À partir de là, je me suis dit 'OK, on va voir', mais deux virages plus tard, tout est parti de travers."

Toutefois, l'un des buts de sa participation au GP d'Aragón était de voir comment son bras allait tenir la distance de course, et il n'a en conséquence pas eu de réponse à ses questions. Une petite déception qui lui permet néanmoins d'appréhender le prochain Grand Prix, dès la semaine prochaine, en bonne forme physique.

"Ma mentalité était la même que celle que j'ai eue tout le week-end : essayer d'engranger des kilomètres et de finir la course. On n'a pas atteint notre objectif, je n'ai fait qu'un tour", a-t-il résumé. "Ce qui est bien c'est qu'on a du temps pour l'évolution [de la moto]. Évidemment, l'objectif était de terminer la course, parce que j'ai besoin d'engranger des kilomètres, et on ne l'a pas atteint. Mais il y a trois courses consécutives donc je serai plus frais au Japon, sans accumulation de fatigue."

Avec Léna Buffa