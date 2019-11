Warm-up - Márquez le plus rapide malgré une chute !

Pour la dernière fois de la saison, les pilotes MotoGP s'élancent pour une séance d'essais libres, le warm-up du Grand Prix de Valence. Comme depuis le début du week-end, il fait assez frais sur le Circuit Ricardo Tormo, avec 11°C dans l'air et 9°C sur la piste. Certains pilotes prennent initialement la piste avec un pneu hard à l'arrière de leurs machines, mais la majorité utilise plutôt une gomme soft. Marc Márquez est le premier à signer un chrono de référence dans les 1'31, avant d'être battu par Fabio Quartararo, en 1'31"792.

Le Champion du monde chute pour la deuxième fois du week-end, au virage 14, le dernier du circuit. Il se relève sans mal, mais il doit regagner son stand à pied, perdant quelques instants dans la séance d'essais la plus courte du week-end, le warm-up ne durant que 20 minutes. Dans le même temps, Álex Rins prend la tête à mi-séance, devant Franco Morbidelli, Jack Miller, Danilo Petrucci et Fabio Quartararo.

Les conditions météo s'améliorent sans cesse, et Maverick Viñales s'empare du commandement à cinq minutes du drapeau à damiers, avec un chrono de 1'31"569. Marc Márquez a pu regagner la piste, avec sa deuxième moto, équipée de deux pneus tendres usés. Morbidelli et Dovizioso se placent aux deuxième et troisième rangs, devant Rins et Miller.

Viñales améliore de nouveau au tour suivant, montrant un bon rythme de course avec sa monte pneumatique soft-hard. Le vainqueur du Grand Prix de Malaisie aura fort à faire cet après-midi pour rééditer cette performance, puisqu'il va s'élancer depuis la quatrième position sur la grille de départ, derrière la première ligne constituée de Quartararo, Márquez et Miller. Le Champion du monde montre également que sa chute ne l'a pas gêné outre mesure, en signant le troisième temps provisoire de ce warm-up.

Le #93 améliore une dernière fois en passant sous le drapeau à damier... et signe le meilleur chrono de la séance ! Son 1'31"136 lui permet de terminer le dernier warm-up de l'année en tête, avec un dixième et demi d'avance sur Maverick Viñales. Danilo Petrucci est troisième, devant les Yamaha Petronas de Quartararo et Morbidelli. Dovizioso, Rins, Mir, Miller et Pol Espargaró complètent le top 10. Valentino Rossi doit se contenter de la 11e place, Johann Zarco de la 13e et Jorge Lorenzo de la 19e, à quelques heures de son dernier Grand Prix en carrière.

GP de Valence - Warm-up