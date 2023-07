Márquez et sa "mentalité de tueur" aussi bénéfique que destructrice

Marc Márquez fascine autant qu'il inquiète quand il est sur sa moto. Souvent seul pilote capable de tirer toute la quintessence d'une Honda en manque de performance, il n'hésite jamais à prendre des risques pour décrocher des résultats supérieurs au potentiel de sa machine, ce qui a mené à de nombreuses chutes et des forfaits en cascade durant la première partie de la saison.

Même lorsqu'il survolait le MotoGP, l'Espagnol était souvent à terre, et sa domination s'est d'ailleurs brutalement stoppée à Jerez en 2020, avec la grave blessure au bras qui a momentanément interrompu sa carrière, survenue alors qu'il était à l'attaque pour remonter dans le classement. Trois ans plus tard, l'intéressé reconnaît que l'instinct a repris le dessus et que son approche est restée fondamentalement la même, malgré les risques qu'elle entraîne.

"C'est l'un de mes points forts et parfois l'un de mes points faibles", a confié Márquez dans une interview au Guardian, avant même sa dernière blessure en date provoquée par une chute au Sachsenring. "C'est ma mentalité de tueur. J'attaque toujours, je ne défends jamais. C'est c'est ma mentalité très ambitieuse."

"Le plus souvent ça m'apporte de la réussite et c'est très positif. Mais parfois, ça peut être négatif. Par exemple, quand j'ai tenté de revenir trop tôt de ma blessure [en 2020], j'avais besoin de bons professionnels autour de moi pour me stopper. Mais je leur ai dit : 'quand je suis blessé, je suis comme un animal en cage'. J'ai aussi dit au médecin : 'quand vous ouvrez cette cage, je suis cet animal qui veut sortir et je partirai en courant, donc n'ouvrez pas cette cage tant que vous ne pensez pas que je suis prêt'."

Dans un documentaire publié sur Red Bull TV qui a suivi Marc Márquez après son opération l'an passé, Jorge Lorenzo est également interrogé et voit dans son ancien rival et coéquipier "l'unique pilote qui n'a pas peur" des chutes. "Oui, peut-être", s'est amusé Márquez, néanmoins conscient du revers de la médaille, cette capacité à prendre tous les risques lui ayant coûté cher depuis 2020 : "Peut-être que, parfois, je prends trop de risques mais je ne peux pas piloter une moto en m'inquiétant de la chute. C'est la seule façon dont je sais piloter une moto en étant rapide."

Marc Márquez s'est encore blessé à Portimão cette année

Pendant que Márquez était sur la touche en 2020, certains observateurs doutaient de sa capacité à revenir en MotoGP et encore plus à retrouver le sommet. Le #93 a pourtant retrouvé la victoire à trois reprises en 2021, avant une nouvelle opération très lourde l'an passé, synonyme de nouvelle convalescence mais aussi d'un gain en mobilité. Márquez a accepté ces sacrifices dans une tentative retrouver le sommet : "Je continue à me battre parce qu'au final, ma passion pour la course est supérieure aux souffrances que j'ai connues."

Quand j'ai une bonne nouvelle maintenant, je la fête encore plus qu'avant. La victoire était devenue la norme mais ce n'est plus le cas. Marc Márquez

La chute de 2020 a néanmoins modifié la façon dont Marc Márquez aborde compétition. La brutale pause imposée dans sa carrière il y a trois ans, les différentes périodes de convalescence − consécutives à de nouvelles blessures ou à des opérations − qu'il a vécues ces dernières années et ces derniers mois, ainsi que les difficultés de Honda ont transformé sa vision de la compétition. Les victoires faciles ont laissé place à de rares podiums que l'Espagnol sait désormais mieux savourer.

"Je peux comprendre l'accomplissement de finir deuxième", assure Márquez. "Quand j'ai une bonne nouvelle maintenant, je la fête encore plus qu'avant. La victoire était devenue la norme mais ce n'est plus le cas. Après des années difficiles, il est important de célébrer les bons résultats parce qu'on ne sait jamais si on sera à nouveau blessé le lendemain ou le mois suivant."

Cette capacité à se réjouir de résultats plus modestes ne signifie pas que Márquez a revu ses ambitions à la baisse. Sa saison 2023 est déjà compromise par les chutes et les forfaits mais il assure avoir toujours "besoin de l'objectif" pour se motiver, et rêve de nouveaux sacres mondiaux pour assoir un peu plus sa place dans l'Histoire du MotoGP. Avec déjà six titres en catégorie reine, de nouveaux triomphes pourraient lui permettre d'égaler ou battre les sept de Valentino Rossi et les huit de Giacomo Agostini, mais c'est surtout la perspective de retrouver le sommet après sa blessure qui motive Márquez.

"Évidemment, plus on remporte de titres, mieux c'est. J'en ai six et leurs sept et huit sont mieux. Mais mon plus gros objectif est de faire ce retour après une grande blessure. Il n'y a pas tant de sportifs qui peuvent le faire. Je suis encore dans ce processus mais je sens que j'en suis de plus en plus proche. Si je peux réussir ce retour, ce sera encore plus important qu'avoir un ou deux titres de plus."

À la suite de cette interview, l'enthousiasme de Marc Márquez semble pourtant avoir été quelque peu échaudé. Le très difficile week-end qu'il a connu sur sa piste fétiche du Sachsenring a laissé des traces : après cinq chutes, dont une très lourde lors du warm-up, il avait renoncé à disputer la course principale, expliquant s'être rendu compte que les récompenses étaient insuffisantes face aux risques qu'il prenait. Une semaine plus tard, il a également renoncé à la dernière journée du GP des Pays-Bas, montrant une attitude qu'on ne lui connaissait pas. Depuis, il a eu un mois pour se reposer et remettre les compteurs à zéro, dans l'espoir de reprendre la compétition, la semaine prochaine, guéri et remotivé.

