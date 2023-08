Les pilotes officiels Honda très mitigés sur le nouveau package aéro

Les pilotes officiels Honda ont reçu en Autriche le nouveau package aérodynamique développé par le constructeur, que Takaaki Nakagami avait étrenné en premier lors du Grand Prix précédent. Et à l'instar du Japonais, Marc Márquez et Joan Mir ont pointé du doigt les gros changements induits par ce carénage, mais aussi un aspect négatif sur lequel tous s'accordent : l'adhérence offerte par la roue arrière paraît encore plus mauvaise qu'avec la version standard de la moto.

Joan Mir a décrit ses difficultés en expliquant que le patinage lui avait coûté 0"5 au tour pendant le sprint. "On a toujours du mal en termes de stabilité à l'avant, avec cette moto comme avec la précédente", a-t-il expliqué lorsqu'il lui a été demandé de livrer son avis sur ces éléments aéro après la course de samedi, à Spielberg. "On n'a pas du tout amélioré le grip, je pense même que c'est pire avec ce package aéro, et on patine beaucoup. Beaucoup. Donc à l'accélération, je suis sûr qu'on a perdu une demi-seconde au tour, si ce n'est plus."

"Il faut qu'on y réfléchisse. [On devrait essayer de] garder l'appui, mais on a besoin de plus de grip", a ajouté Mir, par ailleurs pas convaincu par l'aileron arrière, qu'il a testé sur la Honda. "Je pense qu'on a beaucoup de marge pour essayer de trouver quelque chose afin d'améliorer la moto."

Interrogé sur les propos de son coéquipier, Marc Márquez les a confirmés : "Oui, en gros, c'est notre principal problème. J'avais déjà dit [vendredi] que ce pourrait être un problème et ça l'a effectivement été pendant la course. Pendant la toute première partie, il a semblé [que ça pourrait aller], mais quand le pneu s'est dégradé, j'ai eu beaucoup de mal."

Le #93 s'est lui aussi plaint d'un gros phénomène de patinage à l'arrière pendant cette première course de 14 tours. Après de premiers essais fatigants, il a jugé le sprint "intéressant" justement car il permettait d'évaluer la nouveauté en situation réelle de course en paquet. "Quand j'ai testé le nouvel aéro, [vendredi], j'ai dit aux techniciens que ça allait arriver et le problème a bien été là pendant la course sprint. Il est important pour nous de comprendre comment éviter ce problème", a-t-il souligné.

"Ce qu'il y a de positif avec le nouvel aéro, c'est la capacité à stopper la moto au freinage, c'est mieux", a poursuivi Márquez. "Du côté négatif… C'est mieux au niveau du wheelie mais il semble qu'il y ait plus d'appui et plus de résistance à l'air, et cela engendre le fait que ce soit plus exigeant en termes de grip arrière, ce qui est l'un de nos problèmes. Puis, en course, le grip arrière baissait beaucoup."

Dixième au sprint, Marc Márquez a bouclé la course de dimanche 12e.

Márquez admettait cependant que les sensations "étranges" qu'il a eues samedi pouvaient être liées aux changements incessants réalisés sur son set-up : "J'ai fait les qualifications avec deux motos différentes, puis pour la course sprint c'était encore un set-up différent, d'où une certaine confusion." Dimanche, il a encore testé "un énorme changement" au warm-up, qui n'a pas fonctionné, puis repris une direction "opposée" pour la course. "C'était un peu mieux", remarquait-il. "Petit à petit, on essaye d'analyser, d'autant qu'avec ce nouvel aéro, la moto est un peu différente." Et une première récompense est enfin arrivée, puisqu'il a marqué ses premiers points du dimanche, en toute humilité cependant.

Joan Mir, quant à lui, a abandonné dimanche après une nouvelle chute, après avoir dû composer avec un problème de frein durant toute la course. Samedi, alors qu'il avait bouclé le sprint à la 12e place, il voulait se montrer positif. "Franchement je pense qu'on a progressé. On a commencé assez bien, puis il y a eu tout le souci du premier virage", décrivait-il, l'accident collectif l'ayant fait reculer. "Ensuite, j'ai commencé à récupérer beaucoup de positions, à dépasser, et à partir de là j'ai eu un rythme très similaire à celui des gars qui allaient de la cinquième à la dixième place, à chaque tour", assurait-il.

"Ça veut dire qu'on obtient des progrès, malgré toutes les difficultés qu'on traverse. J'ai pu me montrer assez rapide", ajoutait Mir samedi. "J'aurais probablement été assez proche du top 10, qui est ce qu'on vise actuellement, un résultat très réaliste. Malgré toutes nos difficultés, on n'est pas loin du tout."

Dimanche, très déçu de ce nouvel abandon, le Champion du monde 2020 cherchait encore une fois à se focaliser sur les éléments encourageants. "Je me suis battu avec Marc ce week-end, […] on avait un rythme similaire dans toutes les conditions", soulignait-il. "Je dois faire un exercice mental pour essayer de retenir le positif du week-end, le fait qu'on a pu voir un peu plus de potentiel, [...] le travail solide que l'on a fait en course, de bonnes qualifications, une bonne course sprint."

"J'essaie d'apporter le maximum à Honda à chaque séance mais en termes de performances, en course [sprint] c'était difficile de faire quoi que ce soit de plus, et [dimanche] je pense que c'était difficile de faire mieux que Marc. On s'est battus ensemble. En étant réalistes, je suis certain qu'avec un package légèrement meilleur, on se battra pour de meilleures positions."

Comme Nakagami, les deux pilotes Repsol ont utilisé le nouveau package aérodynamique lors des deux courses. Désormais homologué par Honda, celui-ci concentre de gros efforts collectifs afin d'améliorer cette version de base, ce qui a donné beaucoup de tâtonnements sur les réglages pendant le week-end de Spielberg. "C'est aussi le travail du pilote de s'adapter aux nouveautés", a toutefois admis Márquez, qui a cherché à travailler sur son pilotage. "[Vendredi] après-midi, j'ai eu le temps de regarder les données et j'ai pu adopter une approche différente des points de freinage [samedi] matin. J'ai encore progressé pendant la course sprint."

Mais le bilan général n'était pas exaltant pour le pilote catalan, qui en dépit des avancées ici ou là, tranchait dès samedi : "On est très loin des premiers." Et avec l'approche de la manche de Barcelone, où l'adhérence peut d'elle-même se révéler problématique, le fait que le nouveau carénage ait pu accentuer la faiblesse de la Honda sur ce point n'est pas de nature à rassurer dans l'immédiat.