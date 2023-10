Nouvelle chute pour Márquez : "Une de plus, mais c'est bientôt fini"

Pendant le sprint comme pendant la course principale du GP d'Indonésie, la Honda de Marc Márquez n'a pas tenu sur ses roues. Auteur d'un double abandon, le champion espagnol a quitté le circuit de Mandalika dans un état de frustration palpable, sans même accorder à la presse écrite son habituel point de fin de journée.

Devant les caméras de télévision, les seules à qui il ait concédé quelques mots, Márquez n'a rien caché de son agacement et sa lassitude, perceptibles à son ton comme à son visage fermé. "Une de plus, 23 cette année… Bon, ça se termine, [il reste] cinq courses", a-t-il lâché au micro de DAZN en comptabilisant les chutes qui ont émaillé sa saison 2023.

Frustré et fatigué, Márquez semble trouver le temps long avant de rejoindre le team Gresini, où l'attend une Ducati… "Non, non, ça n'est pas que c'est long. Je veux demander pardon à l'équipe, ce week-end est allé decrescendo, alors que normalement c'est l'inverse. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul", a expliqué l'Espagnol, qui doit pourtant enchaîner avec le GP d'Australie dès le week-end prochain.

Il n'en demeure pas moins qu'il compte visiblement les épreuves restantes au calendrier, et sans doute d'autant plus maintenant qu'il a annoncé son départ prochain de Honda, lequel sera effectif après le GP de Valence de fin novembre. Mais après sa troisième place au Japon, il y a deux semaines, Márquez espérait sans doute pouvoir s'offrir quelques autres parenthèses de plaisir, ce que n'a clairement pas été ce déplacement en Indonésie. Il va donc à nouveau se restreindre dans le but de moins tomber.

"Dans les dernières courses, depuis l'Inde, on semblait être un peu plus devant, alors ça motive. On se voit plus avec les premiers et on en perd sa référence. Maintenant, il nous faut revenir à la mentalité de Silverstone et de Montmeló, prendre un peu de recul et finir les courses", explique le pilote espagnol.

Une chute que Márquez ne comprend pas

La frustration de Marc Márquez ce dimanche soir vient plus du fait qu'il n'a pas compris la raison de sa chute que du fait qu'il soit tombé. "Après le sprint, j'étais très calme, je ne me suis pas stressé, mais ça a été une de ces chutes qu'on ne voit pas venir. Je suis tombé sans avertissement. C'est pire de tomber en essayant de ne pas tomber qu'en attaquant. Hier [pendant la course sprint], j'ai compris ma chute, aujourd'hui je ne l'ai pas comprise", s'est-il plaint. "Mon intention aujourd'hui était de finir et c'est tout, de ramener la moto au stand."

Après avoir fini dans les graviers, Marc Márquez a passé plusieurs minutes appuyé contre les barrières, à regarder passer les motos et à méditer. "J'essayais de comprendre l'erreur que j'avais commise", a-t-il expliqué, sans avoir trouvé de réponses. "Je n'ai rien fait de spécial, je faisais ce que je sentais que la moto me demandait de faire. La télémétrie dit que j'ai fait la même chose que dans le tour précédent et je suis tombé. C'est ma faute, je me suis donc excusé auprès de l'équipe et je vais aborder les cinq courses restantes de la meilleure façon possible."

"Il nous reste deux circuits sur lesquels on va beaucoup souffrir et deux où ça pourra être un peu mieux. On va voir si on arrive à sauver la situation de la meilleure façon possible", a-t-il conclu, visiblement contrarié.