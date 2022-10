L'objectif de Márquez à partir du 1er janvier : "Se battre pour le titre"

Après avoir disputé en Thaïlande son troisième week-end de course depuis sa dernière opération en date, Marc Márquez se réjouit d'une "évolution très positive", sans retour en arrière dans l'amélioration de sa condition physique. "Les avancées ont été fermes, on l'a assez bien géré et, surtout, lors de cette dernière épreuve en Thaïlande, je me suis senti compétitif tant sur le sec que sur le mouillé. Et j'ai surtout senti que je pouvais 'jouer' avec la moto, et c'est bien parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pu le faire", explique le pilote espagnol dans une longue interview diffusée par son sponsor Estrella Galicia après ce Grand Prix.

Revenu en piste à l'occasion du test officiel de Misano, début septembre, alors qu'il s'était arrêté trois mois plus tôt pour subir ce qu'il a décrit comme étant l'opération de la dernière chance sur son bras droit blessé en juillet 2020, le champion espagnol poursuit désormais sa route comme il l'entendait, c'est-à-dire avec pour objectif de retrouver un bras à 100% de ses aptitudes pendant l'hiver. "C'est le moment où l'évolution va un petit peu stagner, mais à partir de là il faudra essayer d'améliorer tout ce que l'on pourra et je crois qu'il sera possible d'être compétitif", estime-t-il.

Ce retour à un bon niveau de compétitivité ne passe cependant pas uniquement par la guérison totale de son bras. "Le fait est que l'on est dans un sport qui allie le pilote, la moto et l'équipe, et tout doit ne faire qu'un si l'on veut être vraiment compétitif", souligne Márquez. "Être compétitif ou non dépend de nombreux facteurs, mais c'est avant tout une question de vitesse : enfourcher une moto et sentir que l'on peut aller vite, savoir ce qui se passe et ce dont on a besoin pour aller plus vite. C'est tout ça qui fait la différence, mais ce qui me donne le plus espoir, c'est que depuis que je suis remonté à moto, à la fois sur la moto d'entraînement et la MotoGP, j'ai senti que la vitesse était toujours là."

"Ça n'est pourtant pas suffisant pour être compétitif dans le Championnat du monde. Il doit y avoir de nombreux facteurs. Ce qui me manque le plus à l'heure actuelle, c'est que, vu que le bras évolue, avoir de la force c'est une chose mais avoir de la résistance en est une autre. La force ne cesse de s'améliorer, mais la résistance me manque un peu. Par exemple, lors de ce dernier Grand Prix en Thaïlande, j'ai démarré le vendredi en force − j'entends par là avec intensité − et j'ai pu maintenir cette intensité jusqu'au dimanche ; mais dimanche, en course, j'étais mal, pas parce que la moto n'était pas bien, mais parce que physiquement, mon corps m'a dit 'ça suffit'."

Le pilote Honda a finalement eu le sentiment de "sauver" sa course grâce à l'arrivée de la pluie, qui a réduit l'effort physique à fournir, et il s'est à nouveau classé dans le top 5 à l'arrivée. Désormais, il espère poursuivre sur cette lancée, sans accrocs dans son évolution tant physique que sportive. "L'objectif pour les prochaines courses c'est de continuer à évoluer, d'être chaque fois un peu plus proche et plus régulier dans les temps en course, qui est ce que l'on recherche. Terminer ces trois dernières courses avec de bonnes sensations et, après Valence, tester la nouvelle moto et travailler sur le projet 2023."

Le rêve d'une saison 2023 "constante et complète"

Convaincu que se faire opérer en plein milieu de la saison était "la bonne chose à faire pour l'avenir, pour 2023" même s'il s'agissait d'un choix "étrange", il perçoit cette démarche comme "une responsabilité" car elle doit lui permettre de retrouver les sommets, et par la même occasion d'y replacer Honda, la saison prochaine.

Quand pense-t-il être à nouveau prêt à gagner ? "C'est la grande question. On peut se sentir peut-être prêt, mais des adversaires pourront l'être plus que vous. Donc on verra. Je crois que mon objectif c'est de bien faire durant tout cet hiver, de 2022 à 2023, [puis] de vivre une saison constante et complète. Je pense que 2023 est encore loin. Il reste encore trois courses [cette saison] pour continuer à évoluer et, surtout, on travaille dur avec l'équipe et Honda pour faire évoluer la moto, qui n'est pas non plus à son apogée en ce moment."

Doux euphémisme pour qualifier la version actuelle de la RC213V qui, en dépit d'évolutions techniques assez radicales l'hiver dernier, n'a pas permis à ses pilotes de retrouver les avant-postes. "Honda a fait un gros changement, ils travaillent très dur, mais un gros changement ne signifie pas que cela va aller mieux", souligne Márquez. "On a fait un changement qui est meilleur que l'année dernière, la moto est meilleure, mais il y a des adversaires, d'autres constructeurs, qui vous montrent si ce changement est suffisant ou non. Et dans notre cas, ce changement n'a pas été suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux ou trois marques qui nous devancent actuellement."

"Je parle au pluriel parce que nous sommes une équipe. Quand on gagne, c'est toute l'équipe qui gagne, et quand les choses ne marchent pas, cela implique aussi toute l'équipe. Honda travaille dur pour 2023 parce que les choses ne marchent pas. Je sais que j'ai été absent, mais ce n'est pas une excuse. [Parmi] les pilotes qui sont là actuellement, Pol [Espargaró] et Álex [Márquez] sont des Champions du monde, en plus d'autres qui ne le sont pas, et je pense que le potentiel de chacun d'eux ne se situe pas dans les positions qu'ils ont occupées."

Si vous êtes pilote Honda, que vous faites partie du team Repsol Honda et que vous avez le palmarès que j'ai, alors vous êtes obligé de vous battre pour le titre. C'est l'objectif. Marc Márquez

L'ensemble de cette évolution actuellement en marche tend vers un objectif, celui de faire sortir Honda du trou noir dans lequel ses performances ont plongé. Et la question s'impose alors : 2023 sera-t-elle l'année qui permettra au constructeur à l'aile dorée et à son pilote star de retrouver le chemin du titre ?

"Si vous êtes pilote Honda, que vous faites partie du team Repsol Honda et que vous avez le palmarès que j'ai, alors vous êtes obligé de vous battre pour le titre. C'est l'objectif", répond Marc Márquez. "Chaque année, quand on commence, l'envie, la motivation et l'objectif sont de se battre pour le titre. Après, vos adversaires vous remettent à votre place, ils vous donnent la réponse, ils vous disent si vous pouvez le faire ou pas, mais l'intention quand on entrera dans 2023, le 1er janvier, sera de se battre pour le titre. Après cela, tout ce qui n'est pas la victoire ne correspondra pas à l'objectif."

"Mais pendant la saison, il faut aussi savoir improviser et, surtout, être réaliste dans toutes les situations parce que la saison est très longue et si, pour une raison quelconque, on a des difficultés au début, il ne faut pas jeter l'éponge. Il faut se donner d'autres motivations et d'autres petites stimulations pour continuer avec la même hargne."

Ne pas jeter l'éponge et être capable de toujours retrouver l'envie, voilà bien une discipline dont Marc Márquez, plus que quiconque, connaît les secrets. Lui qui a connu l'apogée de sa carrière en 2019, avant de se blesser dès la première course de 2020, et qui est aujourd'hui encore le seul à avoir fait gagner Honda depuis ces événements, va s'efforcer de renforcer jour après jour les fondations de ce retour au sommet tant espéré pour 2023. Et dès le 1er janvier, c'est le champion avide de performance que l'on devrait donc retrouver...